Leone d’Argento-Panathlon 2021-22, ecco il terzetto

Si sono chiuse da poco le votazioni per assegnare “Il Leone d’Argento-Panathlon 2021-22”, riconoscimento che tutti i giornalisti e gli addetti ai lavori che seguono e amano la Pro Vercelli, tributano da 24 anni tramite votazione, al migliore giocatore in Casacca Bianca della stagione (attenzione, i voti si riferiscono alle performance nella scorsa stagione di Serie C – Girone A 2021-22 e non a quella in corso) che rappresenta da quasi un quarto di secolo l’ambito “Premio della Critica giornalistica sportiva”, materializzato nella elegantissima e preziosa statuetta rampante d’argento. Il terzetto finalista è di valore assoluto. A vincerlo sarà infatti, uno tra i due attaccanti Matteo Della Morte nato a Ciriè il 13 ottobre 1999 (attuale capocannoniere nella rosa a disposizione di mister Paci di questa stagione, 20 i gol sinora segnati per le Bianche Casacche e fresco di rinnovo con il club di via Massaua) e Gianmario Comi, nato a Torino il 5 marzo 1992 (che ha ormai sorpassato le 150 presenze in maglia candida, il che lo pone tra i primi 40 giocatori come presenze in tutti i tempi e soprattutto almeno tra i primi 15 cannonieri a livello di realizzazioni, grazie alle sue 43 reti sin qui complessivamente segnate per i Leoni) e il giovanissimo portiere Matteo Rizzo nato a Verbania il 10 settembre 2004 (che tra i pali, però, sembra un veterano, grazie al senso di sicurezza e di posizione che dà alla sua difesa e alle ripetute neutralizzazioni – molto semplici, poco spettacolari, ma assai efficaci, un po’ alla Zoff - delle insidie create dagli avversari), che si sono sfidati sino all’ultimo voto, con distacchi davvero esigui. Per ciascun giocatore che arrivi ad indossare la mitica maglia vincere questo Leone significa per sempre “targare a fuoco” l’orgoglio di una stagione, senza esserne mai più dimenticato, perché il Riconoscimento sono la Stampa Specializzata e pochi altri Grandi Elettori, ad assegnarlo. “Eusebio”, Il Leone d'Argento-Panathlon" (mascotte della Pro il cui nome ufficiale è nato proprio da questo premio che – non a caso – coincide col Santo Patrono della Città, ma anche con il grande fuoriclasse portoghese degli Anni ’60) e che ha il Patrocinio della collana editoriale “Il Grande Album della Pro Vercelli” è definitivamente entrato nel novero dei più antichi Premi (e tuttora in corso) riservati ad un calciatore di una squadra professionistica italiana ed europea. Il simpatico Felino vanta nel suo Albo d’Oro nomi del calibro di Vives, Pigliacelli, Fabbrini, D’Agostino, Garlini, Mirabelli, Marchetti, Castagnone, Egbedi, Carrera, Tozzi Borsoi, Chiaretti (2 volte), Ranellucci, Andreini, Marconi, Valentini, Marchi (2 volte), Germano, Morra, Rosso e Saro la scorsa edizione. Come è noto, oltre al presidente del Panathlon Club, a poter accedere alle votazioni sono esclusivamente giornalisti e fotografi. Per chi ha votato, al primo giocatore preferito indicato sono stati assegnati 10 punti, al secondo 7, al terzo 5. I voti, computati, decideranno quindi il terzetto vincente. L’annuncio del vincitore sarà dato come di consueto dal presidente del Panathlon Club Agostino Gabotti, dai giornalisti, dai soci e dalla dirigenza della FC Pro Vercelli nella serata conviviale degli Auguri del club giovedì 16 dicembre 2022, al Modo Hotel a partire dalle ore 19:30. Si ringraziano la FC Pro Vercelli 1892 e Marco Lussoso (autore delle foto), Alessandro Piccica, Sebastiano Regis per la collaborazione.

