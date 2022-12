Riva Vercellotti: «Le fusioni dei comuni vanno bene, ma solo se nascono da una scelta popolare»

«È giusto, anzi doveroso, non solo sentire le popolazioni ma anche raccogliere il loro volere quando si tratta di procedere alla fusione di Comuni. Le fusioni vanno bene se nascono da una scelta popolare e non se la maggioranza di un consiglio comunale decide di annullare l’identità di un luogo. L’introduzione di nuove norme che legano il procedimento legislativo regionale alla volontà degli elettori e che rinsaldano la collaborazione tra Comuni e Regione va senza alcun dubbio salutata con favore». Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Carlo Riva Vercellotti commenta l’approvazione, da parte dell’Assemblea di Palazzo Lascaris, del disegno di legge regionale che modifica gli articoli 36 e 38 della legge regionale 4/1973 in materia di referendum consultivo per l’istituzione nel territorio regionale di nuovi comuni.

Secondo la normativa finora vigente, la Regione aveva la libertà di istituire un nuovo Comune persino nel caso in cui la volontà popolare in sede referendaria fosse unanimemente contraria alla fusione. Adesso l’esito del referendum verrà considerato favorevole e di conseguenza l’iter legislativo potrà andare avanti, soltanto nel caso in cui sarà raggiunta la maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi in ogni comune interessato dalla consultazione. «Come ho avuto modo di evidenziare in aula – continua Riva Vercellotti -, in passato avevo presentato una proposta di legge che andava nella stessa direzione di quella appena approvata. Dopo un confronto con l’assessorato venni scoraggiato dal dubbio che la norma non fosse in linea con la Costituzione nella parte in cui si escludeva la possibilità per il Consiglio regionale di decidere in materia di fusione tra comuni, lasciando la scelta finale alle popolazioni locali. Oggi sono cambiate le cose perché dopo un approfondimento su un caso analogo in cui lo Stato non ha impugnato la norma regionale, la Giunta ha deciso di procedere e correre il rischio».

Come ha spiegato nel suo intervento l’esponente di Fratelli d’Italia, i comuni in questi anni hanno beneficiato di molte risorse statali che incentivavano le fusioni in alcuni casi nate da motivi economici o politici più che da un reale interesse delle popolazioni: «E’ verissimo che molti piccoli comuni avrebbero bisogno di unirsi per creare economie di scala e offrire servizi migliori, tuttavia non bisogna mai scordarsi che dietro un comune c’è un campanile e soprattutto una comunità, una storia profonda che le istituzioni hanno il dovere di salvaguardare e non di far morire.

Ebbene – conclude Riva Vercellotti -, con questa legge noi vogliamo tutelare l’identità territoriale e perciò se due comuni decidono di sposarsi, noi Regione celebriamo volentieri le nozze, purché si tratti di un matrimonio d’amore e non di interesse».