Cgil e Uil aderiscono allo sciopero nazionale: presidio in piazza Alciati

La Cgil Vercelli Valsesia e la Uil Biella e Vercelli aderiscono alla mobilitazione nazionale «per cambiare una legge di bilancio iniqua e sbagliata che colpisce i più poveri e le fasce della popolazione più deboli, accresce la precarietà, premia gli evasori fiscali e aumenta l’iniquità del sistema fiscale». Giovedì 15 dicembre, dalle ore 10. alle ore 13, i sindacati terranno un presidio unitario in piazza Alciati,

«Nell'incontro dello scorso 7 dicembre, a Roma, con il Governo Meloni - si legge in una nota delle due organizzazioni - abbiamo confermato e motivato un giudizio negativo insieme a proposte di cambiamento in materia di emergenza salariale e rinnovo CCNL, contrasto della precarietà e superamento dei voucher, reddito di cittadinanza, riduzione cuneo contributivo, fiscal drag e riforma fiscale, no flat tax, lotta all’evasione e tassazione extraprofitti, rivalutazione delle pensioni e superamento della Legge Fornero, investimenti su sanità, scuola e servizi pubblici, politiche industriali e piano energetico, piano straordinario per l’occupazione».

Il Governo Meloni ha ribadito che i provvedimenti fiscali varati (flat tax, pos, contante) sono una strategia giusta, contestando il fatto che la manovra favorisca l’evasione. «E mentre anticipava generici impegni di miglioramento di alcuni punti della manovra, che però di fatto è stata confermata, ha sottolineato che il rapporto con le Organizzazioni sindacali è previsto dal Governo, ma senza assunzioni di vincoli o ricerca di accordi - concludono Cgil e Uil -. Ecco perché la CGIL Vercelli Valsesia e la UIL Biella e Vercelli aderiscono alla mobilitazione nazionale contro una manovra che non interviene sull’emergenza salariale, che riduce le risorse per la sanità, la scuola e il trasporto pubblico, non stanzia adeguate risorse per l’occupazione pubblica e privata, non modifica la Legge Fornero e taglia la rivalutazione delle pensioni».