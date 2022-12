PFV, le giovanili. Under 15 beffata ma orgogliosa

Anastasio, coach delle Under 19 e Under 15

CAMPIONATO UNDER 19

1^ fase – qualificazione

5^ GIORNATA DI ANDATA

Lettera 22 Ivrea – Pallacanestro Femminile Vercelli 68-37

(parziali: 21-2; 33-15; 54-24)

Tabellino PFV: Zanetti 3; Ifa Uwaidae 12; Francese 5; Chillini 2; Momo 9; Cadiry; Barbero; Dikrane 4; Prinetti 2; Lo Ndeye; Porcelli. All.re: Gianfranco Anastasio.

Nuovo stop per le Under 19 della PFV sconfitte a Ivrea per 68-37 in una partita che, di fatto, si è risolta nei primi 10’ in cui le vercellesi, rimaste ancora una volta sull’auto con cui si erano recate alla trasferta, hanno avuto un approccio shock per il quale non sono state in grado di mettere a segno più di 2 punti 2, contro i 21 delle avversarie.

Ovvio che cominciare da -19 scoraggia alquanto, ma nonostante questo le ragazze di Anastasio hanno mostrato una certa reazione, vincendo addirittura il 2° quarto (12-13), per arrivare sul 33-15 all’intervallo lungo, con la squadra eporediese che aveva rallentato il ritmo in modo evidente.

Intravisto qualche segno (lieve) di risveglio, tra un tempo e l’altro la speranza sulla panchina vercellese era che, sia pur con la gara compromessa, la PFV protesse disputare il resto dell’incontro lottando più o meno alla pari, ma nella terza frazione Ivrea allungava ancora con un deciso 21-9 per raggiungere i trenta punti di vantaggio a tre quarti gara (54-24).

L’ultimo periodo (14-9) serviva solo ad arrivare alla fine, senza particolari salienti da registrare.

Piccolo passo indietro, dunque, per le Under 19 che sono apparse un po’ in calo rispetto alle ultime prestazioni, anche se – va detto – si sono trovate di fronte ad una compagine più forte di loro.

Il prossimo incontro della squadra dovrebbe essere lunedì 19/12 alle 19,40 alla palestra della Scuola Media Pertini, contro Mado Valenza, per il recupero dell’incontro del 5/12 u.s., rinviato per il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento della palestra, sempreché lo stesso sia stato rimesso in funzione, il che appare al momento piuttosto difficile. Diversamente, salvo gentile ospitata presso il Palapiacco da parte di altra società che lo utilizza in quelle ore, si valuterà se concordare una inversione di campo con la squadra valenzana.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione - Girone A

2^ GIORNATA – di ritorno

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Club Castelnuovo Scrivia 37-38

(Parziali: 9-18; 24-20; 29-27)

Tabellino PFV: Dipace 3; Dikrane 2; Haxhiasi 1 Fall D.; Nicosia 9; Nicolotti; Francese 4; Torazzo; Prinetti 18. All.re Gianfranco Anastasio

La Under 15 della PFV butta via una ghiotta occasione per battere una volta tanto quel B.C. Castelnuovo che, invece, si è imposto ancora, anche se solo di una lunghezza, 37-38 al termine di una gara combattuta ed equilibrata, a lungo condotta dalle vercellesi che hanno ceduto solo nelle battute finali.

Ancora una volta la compagine di Anastasio ha dovuto fare a meno di due elementi importanti nelle rotazioni (Cavalli e Bari) per influenza, ma nonostante questo si è battuta con onore e con tenacia, contro un Castelnuovo al completo dei suoi effettivi.

Dopo il solito primo quarto da brividi (di freddo!) conclusosi 9-18 per le ospiti, le padrone di casa annichilivano, invece, le avversarie nel secondo periodo (15-2) portandosi così a condurre a metà gara 24-20.

Perfetto equilibrio anche nelle due frazioni successive (29-37 al 30’) con il guizzo finale di Castelnuovo, nelle ultime battute, che si aggiudicava la partita allo sprint, forse perché aveva in serbo un minimo di energia in più delle ragazze della PFV.

A fine match coach Anastasio, molto rammaricato ha commentato: “abbiamo perso una partita che avremmo dovuto portare a casa. Forse è stata la disabitudine a giocare ad un certo livello di concentrazione maggiore. Inoltre ha indubbiamente inciso il fatto che molte ragazze, nelle ultime due settimane, non si sono potute allenare per malanni vari e sono venute a giocare appena uscite dal letto dopo febbre ed influenza (mostrando grande attaccamento alla squadra n.d.r.).

Alla fine è bastato andare fuori giri, sbagliando qualche facilissima occasione in contropiede e regalando alcuni palloni sanguinosi alle avversarie, per buttare alle ortiche quanto di buono si era costruito nel corso dell’incontro. Le ragazze, in ogni modo, hanno dato tutto quel che avevano, ed alla fine erano veramente stremate. Va detto che ci è mancata anche un po’ di fortuna, soprattutto se penso a due canestri di Castelnuovo ottenuti letteralmente gettando via la palla per aria!”.

Questa l’analisi dell’allenatore, ma le giovani PFV possono consolarsi pensando che mai avevano terminato una gara con Castelnuovo perdendo con uno scarto così esiguo (all’andata era stato -28) e che i loro miglioramenti proseguono evidenti. Forse hanno imboccato la giusta via.

Prossimo turno domenica 18.12.2022 alle ore 17,30 a Novara, Pala Don Bosco, contro B.C. Novara.

Campionato Under 14 - 1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 5^ giornata di andata

Montemilius Uisp Aosta - Pallacanestro Femminile Vercelli 69-32

(parziali: 11-3; 26-13, 52-21 )

Tabellino PFV: Cabo Bolado; Mura 13; Stacchini 4; Bari S.4;Trottt 9; Follia; Galbiati 2;. All.re Davide Simone.

Encomiabili le “magnifiche sette” presenti in quel di Aosta le quali hanno consentito alla PFV di onorare il proprio impegno nel campionato U14 nonostante febbre ed influenza abbiamo letteralmente decimato il gruppo in settimana, e di evitare, così, alla società di dover rinunciare alla partita e perderla a tavolino 20-0, come invece accaduto con le Under 13 a Nole, dove s’è dovuto proprio procedere in quel senso.

Il risultato finale è stato di 69-32 a favore delle padrone di casa che hanno approfittato dell’impossibilità delle vercellesi di fare le consuete rotazioni in modo organico, nonché dell’ulteriore circostanza che – nella prima frazione – queste ultime sembravano essere rimaste nello spogliatoio: 11-3 il parziale. Nel secondo quarto si registrava un risveglio delle vercellesi, che si battevano con più energia, cercando di restare in partita sul 26-13 di metà match, disputando un quarto in equilibrio (15-10).

Nella ripresa, però, quando la fatica, da dividere solo in sette, cominciava a farsi sentire, la PFV pagava dazio e le aostane allungavano con decisione e chiudevano la pratica, portandosi sul 52-21 al 30’. Partita chiusa, dunque, e l’ultima frazione era mera accademia, giusto per definire il risultato.

La speranza in casa PFV è che quest’ondata di malanni finisca presto e che già dal prossimo incontro sia possibile schierare in campo un numero adeguato di giocatrici. Le probabilità ci sono perché il girone di ritorno comincerà solo il 15 gennaio 2023 e la gara della PFV, in programma in quel turno contro Novara, è posticipata al 18.2. Le vercellesi torneranno dunque in campo il 21.1.2023 a Rivoli alle 14,30 contro Conte Verde: il tempo per guarire, dunque, c’è.