Silvio Orlando: «La vita "schifa" di Momò e le sfide che abbiamo affrontato in questi decenni»

Un successo annunciato quello di Silvio Orlando con "La vita davanti a sè" in scena al Civico domenica 11 dicembre, nell'ambito della stagione teatrale 22/23 organizzata dal Comune di Vercelli con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Un monologo che riscuote da anni non solo superbe critiche ma teatri pieni ovunque venga rappresentato. E Vercelli non ha abbassato l'asticella, schierando una platea occupata sin quasi al limite della capienza da un pubblico caloroso e partecipe con la presenza del vicesindaco Massimo Simion a fare gli onori di casa.

«Non è scontato trovarsi di fronte a teatri gremiti, dopo la pandemia - afferma il grande attore napoletano nei camerini a fine spettacolo - la gente non si muove più da casa come prima. E' una vera emozione quando questo succede».

Reduce dalle rappresentazioni nei giorni scorsi a Novara e a Casale (quest'ultima con ben due date), Orlando ha affrontato questo "tour de force" con la leggerezza di un attore ventenne, come se settanta minuti di monologo serrato, senza sbagliare un colpo, scandendo tempi e interpretazioni che guizzavano dal comico al drammatico, fossero per lui una semplice passeggiata.

Bando agli eccessi di complimenti però.

A Silvio Orlando non piacciono le lodi sperticate. Da buon napoletano subodora quello che lui definisce "la sindrome dell'impostore" (forse non sempre per carità, ma meglio dubitare) per cui niente fuochi d'artificio, ma sguardi sinceri e complimenti "pesati".

«Sono stato a Vercelli molte volte - ricorda - ho portato in scena Eduardo e Nanni Moretti se non sbaglio».

Non sbaglia. E l'ultima volta, nel 2017, rappresentò "Lacci" , testo tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, dove abbiamo visto recitare al suo fianco anche la moglie, Maria Laura Rondanini, costante "angelica" presenza nella sua vita.

«Il mestiere di attore è basato su un nomadismo selvaggio di sentimenti, di abitudini, uno sradicamento troppo contro i tempi. Nel nostro caso si riesce a portarlo avanti poichè procediamo insieme, professionalmente, e non c'è quasi mai un distacco della convivenza civile. Anche attraverso la creazione della nostra piccola società di produzione (Cardellino srl) che ci consente di fare esperimenti come è stato per "Lacci" e attualmente con due produzioni teatrali in tour: questa che è andata in scena stasera e "La vita all'imbrunire" di Lucia Calamaro».

La scelta del romanzo di Romain Gary "La vita davanti a sè" (scritto sotto lo pseudonimo di Émile Ajar) è stata dettata da un travolgimento emotivo, «ho sentito la necessità di portarlo in scena, racconta tutte le sfide a cui noi italiani siamo stati sottoposti negli ultimi decenni».

Il tema principale è senz'altro quella della convivenza tra culture e religioni diverse «che non deve essere una paura isterica, bensì una opportunità», ma anche del rapporto materno, della gioia di vivere e costruirsi un futuro anche quando non si ha nulla in mano ma non mancano i buoni sentimenti.

In un vortice di emozioni amplificate dall'atmosfera musicale dal vivo dei quattro validissimi musicisti dell'Orchestra Terra Madre, Orlando ha evocato poeticamente, con naturalezza, commuovendo e divertendo, seppur con una comicità velata di amarezza, la vita del bambino Mohamed detto Momò.

Lo ha raccontato attraverso la sua interpretazione di un bimbo ormai cresciuto ma nel quale non erano scomparse le ferite dei ricordi, così vividi e lucidi, senza pregiudizi, da permettergli di fare un "rewind" della sua "vita schifa" di "figlio di puttana" (detto senza offesa) in una Francia dove una legge vieta alle prostitute di crescere i propri figli.

Non solo.

Interpreta, rendendoli autentici, tutti gli altri personaggi della storia: da Madame Rosa a Nadine, dal dottor Katz a Madame Lola, da Moise al padre "psichiatrico" di Momò.

C'è un profondo scambio umano in questo lavoro teatrale, che lui rende tangibile, incredibilmente vivo.

La scenografia di Roberto Crea, con la torre a sei piani tutta sporgenze dall'equilibrio assai precario che ricorda incredibilmente uno a scelta fra i Sette Palazzi Celesti di Kiefer, rafforza il senso proprio di quella costante precarietà della vita nei palazzoni di Belleville dove gli immigrati convivono in una dimensione squallida che non è la loro.

Eppure anche il quadro più misero ne esce trasfigurato attraverso gli occhi innocenti di Momò-Orlando e ci permette di individuare la bellezza anche in mezzo a tanto degrado.

E poi c'è la musica, che celebra l’incontro multietnico attraverso un mélange di ritmi mediterranei, nordafricani, tamburi senegalesi, Klezmer e canzoni francesi.

Come omaggio finale hanno deliziato il pubblico in sala con una versione di "Romagna mia" stile Modena City Ramblers, per poi domandarsi che c'entrasse con la città di Vercelli... non erano mica a Cesena?

Ma l'apprezzamento è stato alto in ogni caso, applausi scroscianti e urla di "Bravo" da parte del pubblico, divertito per questo fuori programma.

A proposito di fuori programma.

Avendone la possibilità non ho potuto esimermi dal chiedere notizie su un tanto atteso prossimo ritorno del Cardinal Voiello, in una serie sequel e prequel che sia, del regista premio Oscar Paolo Sorrentino.

Al sentir nominare il grande regista il grande attore si inquieta.