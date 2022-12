Santhià: Una giornata di riconoscimenti («Uno dei giorni più belli dell'0anno» dice la Ariotti

SANTHA' - E' stato un sabato di festa e di riconoscimenti, quello appena trascorso per la città di Santhià: alla mattina, infatti, si è tenuta la consegna delle borse di studio per gli studenti delle scuole medie che ha visto premiare 34 ragazze e ragazzi per meriti scolastici e musicali, che hanno ottenuto come votazione 10 lode, 10 e 9 agli esami di terza Media del 2022 o che si sono distinti in ambito musicale. Queste borse di studio sono state interamente finanziate dall’amministrazione comunale, mentre la “Fondazione Famiglia Morello” ne ha offerte altre 4 per studenti meritevoli. Anche la sezione LILT di Santhià ha contribuito per il primo anno con una borsa di studio dedicata.

Per la categoria “Migliori Laureati” sono stati premiati su segnalazione: Lorenzo Sarasino, Letizia Scarano, Riccardo Stognone, Aurora Giribuola, Tommaso Samarotto e Rebecca Conti. Per i “Giovani talenti”, giovani Santhiatesi che si sono contraddistinti fuori dalla cerchia cittadina per meriti accademici, lavorativi o sportivi, sono stati premiati: Cristiano Caberletti, Luisa Zuccolo, Nicole Riva, Federica Viola, mentre in collegamento da remoto sono stati premiati Sabrina Vitali e Emanuele Zimbardi.