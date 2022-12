L'Alicese/Orizzonti torna a sperare, LG Trino, altra vittoria

ECCELLENZA

L’Alicese/Orizzonti sbanca il campo di Verbania e rientra prepotentemente in corsa nella lotta per la salvezza, Ci voleva questa salutare vittoria, per cancellare l’opaca prestazione della settimana precedente. Autore del colpaccio l’attaccante Massimiliano Fiorenza che con una doppietta abbatte i padroni di casa. Inoltre il prossimo turno rappresenta un autentico giro di boa per i ragazzi di Mellano: al Salussolia/Ravetto arriva il Baveno, ultimo in classifica. Un’opportunità da sfruttare per agganciare Briga e Alpignano.

VERBANIA – ALICESE/ORIZZONTI 0-2

Alicese/Orizzonti: Malune, Moussaif Mane, Clerici Pasinato Angeli, Diadoro (dal 93’ Petruccelli) Keita Gai Edailili Fiorenza. A disp: Mastrorillo, Berruti, Franchin, Imberti, Ramundo, Caamano, Nicolotti. All. Mellano.

Marcatore: al 3 e al 91’ Fiorenza (A/O)

PROMOZIONE

Prosegue la striscia vincente dell’LG Trino. Questa volta a farne le spese è il Ceversama. Ci pensano i due tiratori scelti: Bernabino e Brugnera a mettere al sicuro il risultato. In mezz’ora la pratica in terra biellese è liquidata, tanto che nel secondo tempo i biancoazzurri controllano agevolmente la partita.

CERVERSAMA – LG TRINO 0-2

LG Trino: Cerruti, Zannotti Verbano, Pane Marteddu Pasini (dall’85’ Di Libero), Passanante (dall’87’ Maino) Birolo Vergnasco (dal 78’ Osenga) Bernabino Brugnera. A disp: Berruti, Bianco, Buscaglia, Fedeli, Ferrara, Roberto. All. Yon.

Marcatori: al 19 Bernabino (LGT), al 31’ (rigore) Brugnera (LGT)

Il Bianzè sfiora la vittoria, ma alla fine accontentarsi della divisione della posta. In vantaggio con Corinaldesi, dopo pochi minuti, subisce l’1-1, Geminardi riporta in vantaggio i padroni di casa. Sembra fatta, tuttavia a 20 minuti dal fischio finale i novaresi pareggiano.

BIANZE’ – OMEGNA 2-2

Bianzè: Appendino, Corinaldesi Valrosso, Geminardi Rega Azhar, Carena (dal 65’ Squara) Provera (dal 65’ Urena) Lanfredini (dal 35’ Ghannay) Parrinello Perinetti (dal 50’ Anselmino). A disp: Perucca, Affilastro, Bortone, Atzeni, Mahmood. All. Costanzo

Marcatori: al 6’ Corinaldesi (B), al 35’ Geminardi (B)

1^ CATEGORIA

Il derby con il Cigliano va al Santhià (nonostante i 12 punti differenza presentati dalla graduatoria). Un successo meritatissimo che rilancia la quotazioni dei granata (per dovere di ospitalità in maglia nera), avviati verso il centroclassifica. Il Cigliano ha fatto davvero poco, confermando la volubilità di rendimento che lo contraddistingue da inizio stagione. Il gol arriva a 10 minuti dal termine per merito di Dosso (il migliore in campo) che supera Bagnis con un delizioso pallonetto.

SANTHIA’ – CIGLIANO 1-0

Santhià: Naim, Messano Mazzitelli, Barhoumi Campana Zanino, Dosso Moustafa (dal 90’ Cogliati) Sonko (dal 12’ Pairotto e dal 37’ Rhiane) Torta Ferrero. A disp: Mazzetto, Vitali, Dobrincu, Giorgi, Ech Chabi, Bellinghieri. All. D’Agostino.

Cigliano: Bagnis, Farjauoi (dal 10’ Maranta) Lo Schirico, Nicita Gaudino Lanza, Moussaif (dal 65’ Giolitto) Comotto (dal 75’ Calandra) Alfano Germano Strenuo. A disp: Marino, Buffon, Reynoso, Lami. All. Gaudino.

Marcatore: all’80’ Dosso (S)

ALTRI RISULTATI

SIZZANO – VIRTUS VERCELLI 1-1

PRO PALAZZOLO – LA VISCHESE 2-2