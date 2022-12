Il fotovoltaico e le Strutture Prefabbricate: Una sinergia per una nuova Energia!

Da più di dieci anni l’azienda Prefabbricati Guerrini realizza Impianti Fotovoltaici sulle strutture industriali, commerciali, logistiche e rurali di propria fornitura e/o già esistenti. Le piccole, medie e grandi superfici di copertura vengono utilizzate per la produzione di energia pulita, contribuendo così in modo sostanziale allo sviluppo energetico ecosostenibile e al risparmio dei costi energetici di ogni realtà aziendale.

I numeri parlano da soli: più di 200 impianti di ogni dimensione realizzati in poco più di un decennio, fanno di Prefabbricati Guerrini srl un partner esperto e affidabile per la realizzazione di impianti fotovoltaici che in pochi anni si ripagano dell’investimento iniziale.

L’azienda fornisce un pacchetto di garanzie fondamentali per l’esecuzione di impianti innovativi di questo genere:

1- Qualità dei materiali impiegati (moduli, inverter, connessioni, ecc.) di alta gamma.

2- Esperienza nella realizzazione, garantita da più di 200 impianti realizzati.

3- Esecuzione attenta e certificata per non compromettere i manti di copertura e le impermeabilizzazioni.

4- Attenta verifica statica delle strutture portanti e delle connessioni, per dare la massima garanziarealizzativa in fase di posa e di esecuzione dell’impianto per garantire allo stesso tempo durabilità ed affidabilità.

5- Pratiche per la realizzazione dell’impianto a carico di Prefabbricati Guerrini con consegna “Chiavi in Mano” dell’impianto stesso.

6- Servizio di Manutenzione, Pulizia e Lavaggio degli impianti realizzati per garantire la massima resa e durabilità di quanto installato.

Il servizio tecnico e commerciale di Prefabbricati Guerrini è a disposizione di professionisti e clienti per lo studio di soluzioni tecniche e costruttive di ogni genere.

Gli uffici della sede di Santhià (VC) si trovano in c.so Vercelli 13. Per informazioni: www.prefabbricatiguerrini.it

Tel. 0161 931614 - 0161 931615 u.commerciale@prefabbricatiguerrini.it