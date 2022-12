Discariche abusive nell'area industriale: individuato un trasgressore - foto e video

C'è voluto il cassone con il "ragno" per recuperare il materiale abbandonato in alcune zone dell'area industriale trasformate in "storiche" discariche.

Nei giorni scorsi, la Polizia locale e il personale Asm, si sono occupati della rimozione del materiale abbandonato: oggetti di ogni genere, compresi pezzi di auto smontati, mobili, sacconi di indifferenziato.

Insieme a loro l'assessore Massimo Simion e il consigliere comunale Francesco iacoi. Ed è proprio Simion a spiegare che nel corso dei controlli è stato possibile risalire a un trasgressore che ora verrà debitamente sanzionato.

L'attività di presidio delle zone, anche periferiche, della città proseguirà nelle prossime settimane con altri controlli e attività mirate di pulizia del territorio.