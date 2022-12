Under 13 della PFV falcidiata da febbre e influenza: solo 4 a disposizione

CAMPIONATO UNDER 13 –

Girone A

4^ giornata di andata

Domenica 11.12.2022– a Nole – Palestra Scuole Medie. - ore 9,30

Basket Nole Pallacanestro Femminile Vercelli NON DISPUTATA

Non si è disputata la gara Under 13 in programma a Nole (TO), contro Basket Nole, all’assurdo orario delle 9,30 del mattino (sia pur di domenica), poichè la PFV non ha potuto avere a disposizione più di quattro ragazze per affrontare la trasferta, stante l’epidemia di febbre ed influenza che ha decimato il gruppo in settimana.

A causa di ciò è stato richiesto in via preventiva alla società ospitante di poter spostare la gara, ma quest’ultima, con grande signorilità e sportività, non ha fornito la benché minima risposta.

PFV si è vista, così, costretta ad inviare alla Federazione rinuncia preventiva, ed a non recarsi a Nole.

La FIP assumerà i provvedimenti che il caso richiede che, nella fattispecie, dovrebbero consistere nella perdita a tavolino per 20-0 della gara e – se non saranno ritenute esaustive le motivazioni addotte da PFV– una penalizzazione in classifica.