Qualità della vita nelle province italiane: il vercellese perde 8 posti

La performance migliore è il secondo posto nazionale per durata delle cause civili (in media 218 giorni contro i 612 nazionali); la peggiore il numero di aziende agrituristiche (14 ogni 100 km quadrati a fronte di una media di 86). Ma vanno maluccio anche le start-up innovative, consolidando una tendenza che si era già ben delineata anche in passato.

La provincia di Vercelli perde otto posizioni nell'annuale classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita e scende al 56° posto, terz'ultima tra le piemontesi (dietro ci sono Biella 65° e Alessandria 71°).

I dati nazionali vedono al primo posto la provincia di Bologna, seguita da Bolzano, Firenze e Siena; per trovare la prima piemontese occorre arrivare al 36° posto di Cuneo che retrocede di due posizioni; Novara è 39° (-7) Torino 40° (-9); invariato il 50° posto del Vco mentre Asti è l'unica provincia a conquistare terreno con un +10 che vale il 55° posto, giusto davanti a Vercelli.

Nei cinque macro indicatori, la provincia del riso e delle montagne va benissimo nel settore demografia e società (52° posto con +47 rispetto allo scorso anno); segno negativo, invece, per ricchezza e consumi, dove il pur onorevole 34° posto nazionale vale però 18 posizioni meno del 2021). Male il settore Affari e lavoro con un 98° posto nazionale e un -13 rispetto all'anno precedente. Sesto posto per il settore giustizia in discesa di una sola posizione; -40 per ambiente e servizi che vede la provincia precipitare all'86° posto nazionale. Infine 63° posto (con -17) per il settore Cultura e tempo libero.

Tra i segnali da tenere d'occhio c'è un'apparente ripresa del mercato immobiliare con un +8,3% del prezzo di vendita al metro quadro; un +12% di auto circolanti ogni 100 abitanti; e una significativo aumento +6,8% nella presenza di librerie ogni 100mila abitanti.