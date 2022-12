E' Maurizio Randazzo il Bicciolano d'Oro 2022

E' Maurizio Randazzo, spadista plurimedagliato, avvocato e vice presidente nazionale di Federscherma il 27° Bicciolano d'Oro.

«Un vercellese che si è distinto nel mondo dello sport, delle professioni e nel campo dell’associazionismo», commenta l'assessore allo Sport Mimmo Sabatino annunciando il riconoscimento, istituito dal Comitato Manifestazioni Vercellesi nel 1996. La cerimonia ufficiale è in programma venerdì 16 dicembre alle 11 alla Casa d'Aste Meeting Art: a Randazzo verrà consegnata un'opera creata su misura dall'artista Giada Paione.

«E' un onore per me ricevere questo premio - dice Randazzo -. Vercelli è la mia città d'azione, quella che mi ha fatto crescere sul versante atletico».

In carriera, come ha ricordato il creatore del premio, Antonio Bisceglia, Randazzo ha raggiunto traguardi altissimi. Ha incominciato a tirare di spada giovanissimo con maestri importanti come Gianni Muzio, Pietro Gnisci e soprattutto col grandissimo ungherese Victor Kulcsar, uno dei più grandi schermidori al mondo. Con questi maestri, Randazzo è cresciuto arrivando a un palmarés che ha pochi eguali nella storia dell’intero sport vercellese: due medaglie d’oro a squadre alle Olimpiadi di Atlanta, nel ‘96, e di Sydney nel 2000, tre titoli di campione del mondo, sempre a squadre, a Denver nell’89, Lione nel ‘90, ed Essen, nel ‘93, e due medaglie di bronzo a Sofia nell’86 e e Città del Capo nell’’87. Ha inoltre vinto due volte il titolo a squadre alle Universiadi (Zagabria nell’87 e Duisburg nell’89), conquistando pure due argenti individuali, appunto a Duisburg nell’’89 e a Sheffield nel ‘’91. Nel ‘’97 è arrivato secondo ai Giochi del Mediterraneo, ha vinto due volte la Coppa Europa (nell’’89 e nel ‘93), e non si contano le vittorie ed i piazzamenti nelle prove di Coppa del Mondo. E’ stato campione italiano assoluto nella prova individuale di Bari, nel ‘92 e di Prato nel ‘96. Ha vinto sette volte il Trofeo Bertinetti, e in due circostanze, nel ‘98 e nel 2000, ha conquistato la Spada d’Oro. Avvocato di professione, è sposato con Ombretta Cattaneo.

Dal febbraio 2021, è vice presidente vicario nazionale della Federscherma. In questa prestigiosa veste, è stato capo delegazione dell’Italia sia alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, sia, quest’anno, agli Europei di Andalia, in Turchia, e ai Mondiali del Cairo, in Egitto, dove gli Azzurri hanno conseguito risultati davvero prestigiosi.

«Un riconoscimento dato a una persona che negli anni si è distinta in modo particolare - commenta il presidente della Provincia, Davide Gilardino -. La città di Vercelli ha tante eccellenze che meritano di essere valorizzate per portare in alto il nome della città, come in occasione di questo premio».

Ad annunciare il riconoscimento anche il presidente del Comitato manifestazioni vercellesi Stefano Roncaglia e Giulio Pretti, presidente onorario e, per la Città di Vercelli, il vicepresidente del Consiglio Gianni Marino.