S2M sconfitta nel big match della decima giornata

Nel big match della decima giornata del Campionato di Serie D, la S2M deve arrendersi alla capolista Volley Pirates Novi Gavi.

Bertinazzi e compagne non hanno giocato male, ma le avversarie hanno dimostrato di meritare il primo posto della classifica.

Le Novesi hanno battuto meglio (12 ace a favore contro 2), hanno difeso e ricevuto meglio, hanno commesso pochissimi errori ( nove in totale nei tre periodi), ma soprattutto hanno avuto nell’opposto Mascherini, vera spina nel fianco delle bicciolane, l’assoluto match winner dell’incontro, avendo realizzato da sola più della metà di tutti i punti della propria squadra, innescata dalla propria palleggiatrice ogni qualvolta la situazione di gioco lo permetteva.

Per contro la S2M ha giocato ad armi pari almeno nel primo ed ultimo set, riuscendo ad arrivare in parità sino al 19/19 e 17/17, per poi come spesso è accaduto in partite più abbordabili, lasciare campo libero alle avversarie.

Sabato 17 dicembre si conclude il girone d’andata del torneo di serie C.

Ospite a Vercelli alla Palestra Bertinetti è la formazione torinese del Pagliano & Passerin To Play.

Prima della sosta di Natale è doveroso dopo due sconfitte conquistare i tre punti.

VOLLEY PITATES NOVI GAVI - S2M VOLLEY VERCELLI 3-0 (25/20 – 25/16 – 25/19)

S2M VOLLEY VERCELLI : Atanassi (5), Bertinazzi (7), Borrini (6), Breda, Comello (6), De Ambrogio (1), Fenoglio (3), Ippolito (5), Lupo (13), Saino (L), Trasente, Vercellone.

ALL: Gherardi, Vigliani