Gatto: «Dedico i gol a quelli come Masi, Comi, che hanno trovato poco spazio»

Mister Massimo Paci analizza il 3-3 della Pro a Mantova: "Un pareggio che è un passo avanti nella nostra crescita. E' stata una partita difficile, spettacolare e incerta. Aver recuperato due volte lo svantaggio è l'aspetto più importante di questa trasferta: questo vuol dire che la squadra ha carattere. Peccato non essere riusciti a gestire il vantaggio iniziale più a lungo: fossimo riusciti a tenere un po' di più lo 0-1 poteva uscire un'altra partita. Il Mantova è una squadra che gioca a viso aperto e sull'1-1 la gara si è riequilibrata. Abbiamo disputato un buon primo tempo; poi abbiamo patito un po' troppo sulle palle inattive dove ci hanno infilato: su questo dovremo lavorare ma, nel complesso, sono soddisfatto per il gioco della squadra. Leonardo Gatto? Mi spiace non abbia giocato molto, visto che può fare il titolare e non solo nella Pro. Ma ha saputo farsi trovare presente: una risposta umana oltreché sportiva. Non solo per i gol ma per l'atteggiamento con il quale è entrato in campo. Per un allenatore è un momento bello da vivere".

Leonardo Gatto protagonista del 3-3 al "Martelli": "Pareggio importante perché ci permette di continuare nella nostra striscia positiva. Sono contento per i miei gol perché sono serviti a regalare il pareggio. La doppietta? La voglio dedicare a quei compagni che, sinora, come me hanno trovato poco spazio: tipo Comi o Masi che da tempo sono alla Pro. Non è facile restare fuori, ma lavoriamo sempre con impegno per farci trovare pronti quando siamo chiamati in campo. Sul match non è stato facile visto che il Mantova si è una squadra che merita una classifica più alta. Un punto importante: il gruppo è maturo e forte. Ci alleniamo bene, possiamo fare meglio e ci impegneremo per migliorare".