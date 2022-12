Importante vittoria di Engas Hockey Vercelli su Why Sport Valdagno per 3-1

Engas Hockey Vercelli batte in casa Why Sport Valdagno per 3 a 1. Affermazione importante per i nerogialloverdi in ottica qualificazione di Coppa Italia: al termine del girone di andata, infatti, passano le prime otto in classifica e ora HV è proprio ottava con 17 punti. Dietro, a sei punti di distanza, ci sono il Valdagno battuto stasera e il Monza. Da annotare, però, che le due partite mancanti saranno impegnative per l'Engas: prima la trasferta a Lodi e poi il match casalingo con il Bassano.

Andiamo ora alla sintesi della partita di stasera: il punteggio racconta parzialmente la natura del match che è stato combattuto e vivace sino all’ultimo istante, con gli ospiti ad attuare un gran pressing e cercando il contropiede e HV a fare possesso nel primo tempo, ma esprimendo anche reattività nelle ripartenze e facendo la differenza con cinismo, nonostante un calo nel secondo tempo. Da segnalare il sostegno incessante, con cori per tutti i cinquanta minuti, dei tifosi presenti al Palpregnolato.

Si torna in pista subito, martedì 13 dicembre, come detto con un’impegnativa trasferta a casa dell’Amatori Wasken Lodi; fischio d'inizio alle 20.45.

Primo tempo : Hockey Vercelli inizia il match con l’usuale quintetto: Verona in porta, Tataranni, Zucchetti, Oruste e Neves; il Valdagno risponde con Sgaria fra i pali, Nadini, Garcia, Cocco e Xavi Rubio. Da segnalare l'assenza di Davide Motaran nelle file degli ospiti a causa di un'indisposizione. HV va in vantaggio subito con una bella azione corale conclusa da un passaggio di Neves per Oruste: il portoghese da distante e dalla destra infila Sgaria per l’1 a 0. Il Vercelli insiste colpendo subito un palo e con Tataranni che non trova di poco, dal centro su assist di Neves, la deviazione vincente. Sul lato opposto, una conclusione di Nadini è pregevole, ma sfortunata. Gli ospiti sono pericolosi con un contropiede condotto da Xavi Rubio e concluso da Garcia su cui Verona para con maestria. Entra Nico Ojeda, ex del match, per Mattia Cocco. La partita è piacevole, con azioni assortite da parte di ambo le squadre. Giuliani fa partire un valente tiro dalla destra, su cui Verona para di casco. Lo stesso Verona si ripete su Ojeda una manciata di secondi a seguire, mentre sull’immediato capovolgimento di fronte è poi Sgaria ad opporsi a Tataranni. Entra Zucchiatti per Zucchetti. HV fa possesso con giro palla, ma la difesa del Valdagno è sempre ben piazzata. Al diciannovesimo, Verona interviene su tiro dalla fascia destra di Xavi Rubio, sulla ripartenza HV raddoppia finalizzando con Tataranni dal centro che segna quasi in spaccata esprimendo, ancora una volta, il proprio grande istinto di goleador. Poi, Engas ancora pericoloso con Oruste sulla cui conclusone Sgaria rinvia di gomito. A seguire, Ojeda recupera una pallina nella propria area e conduce un contropiede solitario sulla fascia sinistra arrivando al tiro, Verona para. Entra Canet per Oruste. Si va a riposo sul 2-0 per i vercellesi.

Secondo tempo : entrambe le formazioni riprendono la partita affidandosi ai quintetti base con cui avevano l’avevano iniziata. Su passaggio dalla destra di Oruste, Tataranni compie una girata in centro area, trovando pronto Sgaria. Entra Ojeda rilevando Garcia. Poi, una spizzata di Nadini è neutralizzata da Verona. All’ottavo minuto, HV cala il tris con Zucchetti dalla metà campo che fa partire un siluro vincente dei suoi. Gli ospiti rispondono con iniziative Ojeda e Garcia, Verona che si fa valere. Engas confeziona un’azione molto pericolosa conclusa al centro da Tataranni, Sgaria si allunga per evitare la rete. Valdagno ancora insidioso, stavolta con Giuliani. Poi, Verona è decisivo su una girata in area di Garcia. Al tredicesimo, lo stesso Garcia è sanzionato con un cartellino blu per fallo su Zucchetti. Oruste batte il tiro a uno con una serie di serpentine, ma non realizza: Sgaria resta in piedi senza farsi incantare. HV non riesce a sfruttare il power play. Ojeda è molto pericoloso con un tiro dalla fascia sinistra, la pallina resta dietro la schiena di Verona che poi la tocca: gli arbitri ravvisano irregolarità nel suo intervento e decidono per il rigore a favore del Valdagno. Lo batte Nadini, ma Verona vola sulla sinistra e para. Su una ripartenza, Oruste coglie un palo, con Sgaria comunque ben piazziato. Quando mancano cinque primi al termine, il Valdagno trova la prima rete: Giuliani tira, Verona para, ma la pallina rimbalza sulla stecca di Oruste andando in gol. Dopo una concreta occasione in contropiede per HV, Valdagno va in rete con Garcia, gol subito annullato per tocco di pattino. La partita è accesissima sino agli ultimi secondi, ma termina sul 3-1.

TABELLINO



Formazioni: Engas Hockey Vercelli: Verona in porta, Tataranni (C), Zucchetti, Neves, Oruste, Brusa, Zucchiatti, Canet, Loguercio, Raffa. Allenatore : Roberto Crudeli. Why Sport Valdagno : Sgaria, Giuliani (C), Nadini, Crocco, Piroli, Ojeda, Xavi Rubio, Garcia Solar, Cocco Mattia, Todeschini. Allenatore: Mir Garcia Diego

Arbitri : Massimiliano Carmazzi e Andrea Davoli

RETI: 1°T -23’37 Oruste (HV) 1-0; -6’12 Tataranni (HV) 2-0 2°T -17’11 Zucchetti (HV) 3-0; -5’22 Oruste, autorete 3-1