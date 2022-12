Beethoven e il Quartetto Adorno protagonisti al Civico

Il Quartetto Adorno è protagonista della serata musicale in programma, dalle 21 di sabato 10 dicembre, al Teatro Civico nell'ambito del Viotti Festival.

La Camerata Ducale propone al suo pubblico una serata beethoveniana d'assoluta eccellenza. Il programma è un vero viaggio attraverso i tradizionali “tre periodi” di Beethoven: quello giovanile, nel quale l'esempio dei grandi maestri si integra con alcuni aspetti già molto personali, come ben evidente nel Quartetto op. 18 n. 6; quello della maturità, di cui è perfetto esempio il celebre Quartetto op. 59 n. 3, conosciuto come Razumowsky, che concluderà la serata; e fra i due, lo splendido Quartetto op. 135 n. 16, fra i lavori più tardi di Beethoven, complesso e tormentato proprio come l'ultimo periodo della vita dell'autore.

Da segnalare che prima del concerto, alle 20,30, nel Ridotto del Teatro Civico avrà luogo il secondo appuntamento con i Salotti Musicali: 30 minuti a disposizione del pubblico per poter incontrare gli artisti e conoscere le opere in programma.

Il Quartetto Adorno – composto da Edoardo Zosi e Liù Pelliciari al violino, Benedetta Bucci alla viola e Stefano Cerrato al violoncello – si è fatto conoscere a livello internazionale aggiudicandosi il 3° Premio (1° non assegnato), il Premio del Pubblico e il Premio Speciale per la migliore esecuzione di brano contemporaneo al Concorso Internazionale Borciani 2017. Nella storia trentennale del concorso, nessun quartetto italiano aveva ottenuto un riconoscimento così importante.

Per ingressi e abbonamenti: viottifestival.it, scrivere a biglietteria@viottifestival.it, telefonare al numero 329 1260732 o ancora recarsi alla biglietteria presso il Viotti Club di via Galileo Ferraris 14 a Vercelli (dal mercoledì al sabato dalle 14 alle 18.50).