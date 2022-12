Pro Vercelli alla ricerca del quinto risultato consecutivo

Mister Paci, veniamo da un buon filotto: quattro risultati utili (2 vittorie, due pareggi) consucutivi. Domani a Mantova la Pro Vercelli è alla ricerca del quinto.

«Sì, ma non sarà una gara facile. Stanno attraversando un buon momento, hanno buone dindividualità, soprtattutto davanti. Noi dobbiamo mettere in campo tanta qualità, tanti coraggio, tanto carattere».

Con il Pordenone c'erano gli stimoli giusti – si trattava di misurarsi contro la prima -, domani contro la quintultima in classifica la sua squadra saprà trovare altrettanti stimoli?

«Non è stato facile vincere contro il Pordenone. Il fatto che il Mantova sia in una posizione di classifica non buona non significa niente: lo dimostra il fatto che nelle ultime cinque partite non hanno mai perso. Se facciamo la classifica delle ultime cinque di campionato credo che il Mantova sia terzo... Noi però non dobbiamo pensare troppo all'avversario: domani è importante vedere cosa riusciuamo a mettere in campo noi. La sfida è questa.»

Rientrano Corradini e Iotti, ma c'è Rizzo in forse....

«Domani ho a disposizione tutta la rosa, le condizioni di Rizzo verranno valutate».

Qual è il problema più grande che deve affrontare la Pro Vercelli, adesso?

«Non possiamo permetterci cali, dobbiamo avere continuità Dobbiamo dimostrarlo agli altri, dobbiamo dimostrarlo a noi stessi».