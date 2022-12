Piazza Cavour, i vandali devastano il presepe

Neanche le statue del presepe sfuggono ai vandali che, dopo qualche settimana di relativa pace, sono tornati all'opera. Nella notte tra venerdì e sabato sono state devastate le statue sistemate poche ore prima nella capanna della sacra rappresentazione, allestita su una delle plance in legno della piazza.

A fare le spese dell'insensata furia devastatrice sono state le riproduzioni di bue e asinello - sistemate nella capanna in vista del tradizionale presepe vivente animato dai bambini delle Scuole Cristiane -: rivesciati e spaccati in più punti, come la cassettina per lettere a Gesù Bambino.

«Non ci sono parole»: è il commento, arrabbiatissimo, dell'assessore Mimmo Sabatino, che coordina gli eventi del periodo natalizio.

Dalle immagini delle video sorveglianza, che si sono già rivelate preziose per identificare i responsabili di altri fatti di cronaca, potrebbero arrivare indicazioni utili per ricostruire l'accaduto. Procedono gli agenti della Polizia locale.