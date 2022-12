Solennità di Santa Lucia: messa e concerto

L'Unione Ciechi e Ipovedenti torna a celebrare in modo solenne la ricorrenza di santa Lucia protettrice della vista. Dopo la pausa forzata degli ultimi anni, la celebrazione organizzata dall'UICI di Vercelli, prevede domenica 11 dicembre alle 10,30 la messa in Duomo celebrata da monsignor Giuseppe Cavallone. Martedì 13 Giornata Nazionale del Cieco organizzata in collaborazione con il Comune di Vercelli: alle ore 16 nella biblioteca civica in via Galilio Ferraris 95, concerto lirico con la partecipazione della scuola Vallotti di Vercelli. L'ingresso è aperto a tutti fino a esaurimento dei posti disponibili.

«Torniamo a stare insieme salutando l'inverno, ma anche il sole che dal 13 dicembre in poi ricomincerà ad allungare le nostre giornate a piccoli passi», commenta il presidente Claudio Costa.