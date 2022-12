Mondiali, Marocco in semifinale: la festa dei tifosi - FOTO E VIDEO

Scoppia la gioia dei tifosi marocchini dopo che la nazionale, eliminando il Portogallo, raggiunge la semifinale ai Mondiali di calcio del Qatar. Caroselli di auto, cortei a piedi e fumogeni per festeggiare un traguardo prestigioso e mai raggiunto.

In piazza Cavour, così come nella zona della stazione, sventolano le bandiere rosse del Marocco e si accedono fumogeni verdi, come la stella che si trova al centro del vessillo nazionale.

Un momento di festa guardato con simpatia e un po' di invidia dai tifosi italiani esclusi, così come la Nazionale dall'appuntamento più importante del calendario calcistico.