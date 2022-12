Fragapane: «Nessun esponente della Giunta prende le distanze da Pozzolo?»

Lo avevamo sottolineato all’inizio della campagna elettorale, la candidatura blindata dell’Assessore Pozzolo avrebbe portato in Parlamento un rappresentante che, oltre che per le sue mancanze amministrative, si è distinto negli anni per una serie di posizioni non consone al ruolo che riveste.

È bastato poco più di un mese al nostro Assessore-Onorevole per andare in prima pagina su un giornale nazionale per la sua posizione sul tema della vaccinazione, definita tra le altre cose come una “terapia genica sperimentale”. La vaccinazione ha salvato la vita a centinaia di migliaia di persone, sembra assurdo doverlo ribadire, ma lo facciamo volentieri per l’ennesima volta, a maggior ragione dato che nessun esponente della giunta ha mai preso le distanze da queste sue esternazioni.

Per “fortuna” i giornali nazionali non hanno ancora dedicato attenzione a quanto scritto in passato dall’Onorevole su tanti altri temi, mettendo in mostra posizioni che, oltre a ledere l’immagine della nostra città e della giunta, contribuiscono alla diffusione di messaggi sbagliati alla popolazione. Ed è preoccupante soprattutto per il fatto che sia il leader di quello che è diventato il principale partito a sostegno del Sindaco, dopo le spaccature che hanno portato la Lega ad abbandonare l’aula recentemente.

Non smetteremo di denunciare questi atteggiamenti come abbiamo sempre fatto, a maggior ragione ora che il suo ruolo è ulteriormente cresciuto e che le sue posizioni politiche potranno influenzare sempre di più l’amministrazione e quindi i nostri concittadini.