E' successo solo qualche giorno fa in Valsesia: una biellese è stata scippata per strada, mentre raggiungeva l'automobile. E ai nostri microfoni questa donna ha raccontato i terribili istati che ha vissuto, e ha cercato di spiegare come la sua reazione le ha salvato la vita.

"Mi sono buttata a terra - racconta - e ho gettato via la borsa. E' stato un istinto per salvarmi. Ora però è come se continuassi a vedere davanti a me il coltello che aveva in mano chi mi aggredita, è terribile".