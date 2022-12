Schianto sulla Strada delle Grange: la vittima aveva solo 49 anni

Si chiamava Igor Negri, aveva 49 anni ed era residente a Celle Ligure l'uomo che ha perso la vita nella serata di giovedì 8 dicembre lungo la Strada delle Grange.

Negri, era in auto con il figlio 19enne rimasto ferito ma non in pericolo di vita: la vettura sulla quale i due viaggiavano, di ritorno da una cerimonia, è uscita di strada nei pressi di Lucedio, finendo la propria cosa contro un palo di cemento e, successivamente, incastrandosi nel fosso a lato della carreggiata.

Per il 49enne non c'è stato nulla da fare, mentre il figlio, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. I carabinieri stanno compiendo gli accertamenti di rito per verificare cause e dinamica dell'incidente