Cantieri di lavoro per over 58enni: dall'ambiente alla cultura, opportunità per 13 persone in cerca di occupazione

Quattro cantieri di lavori per impiegare 13 disoccupati over 58. Si è aperto il bando comunale per l'annuale intervento occupazionale a sostegno delle fasce più critiche della popolazione: la domanda deve essere presentata entro le 12 del giorno mercoledì 21 dicembre, seguendo le modalità presenti sul sito www.comune.vercelli.it e www.lavorovercelli.it.

«I cantieri over 58 sono una buona occasione per le persone disoccupate, che si avvicinano all’età pensionabile e non riescono a inserirsi in maniera autonoma nel mondo del lavoro – spiega Ombretta Olivetti, assessore al Personale –. L’amministrazione del sindaco Andrea Corsaro è molto attenta alle politiche che favoriscono l’occupazione, in particolare questa modalità di inserimento lavorativo è stata già utilizzata e si è rivelata un’esperienza molto positiva».

Quattro gli ambiti di interventi. Il primo progetto “Lavori di manutenzione in edifici e strutture dell’ente e sulla rete viaria cittadina” prevede l’impiego di quattro persone al settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche: i lavoratori saranno impegnati in attività di manovalanza in aiuto alle maestranze comunali specializzate; altri tre lavoratori saranno invece impegnati al progetto “Missione decoro urbano” del settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale, dove svolgeranno attività di pulizia di aree pubbliche e raccolta di piccoli interventi di giardinaggio.

Quattro gli over58 destinati al settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni, con il progetto “Caronte 2”: saranno impegnati in attività di sportello di informazione e comunicazione alla cittadinanza, dei servizi culturali, istruzione, sport e presenza e prestando assistenza negli impianti e strutture sportive e durante l’organizzazione di eventi. In ultimo due parteciperanno al progetto “Cascina in città” proposto dal settore Politiche Sociali. Saranno impegnati al Centro diurno Cascina Bargè dove affiancheranno gli educatori e gli utenti disabili nella coltivazione di ortaggi e nell’accudimento di animali.