Vercelli Littoria: un libro, alcuni spunti di riflessione

Il nuovo libro Vercelli littoria porta di nuovo la città all’attenzione nazionale, almeno per quel che riguarda i testi di saggistica, ormai fermi da alcuni anni allo studio di Alessandro Barbero sulla Vercelli medievale. La città littoria (traducibile come ‘fascista’, sia pur con differenti sfumature) trasformata in volume illustrato, quasi da strenna natalizia dato il periodo, può vantare un editore prestigioso - Interlinea di Novara - e due curatori accademici - Francesca Albani e Matteo Gambaro del Politecnico di Milano - a riprova di scientificità del progetto e al riparo dall’aneddotica vernacolare tipica di certa storiografia locale.

Detto questo, Vercelli littoria affronta i temi architettonici ed edilizi (e in parte urbanistici e ambientali) tra il 1925 e il 1939 indagando alcuni edifici-simbolo del potere mussoliniano, attraverso una ricerca purtroppo condizionata dalla scarsità di informazioni e documenti a disposizione: prova evidente il settore iconografico dove le foto inedite in realtà non aggiungono molto a quanto già frutto di conoscenze acquisite da metà Novecento a oggi. Al di là dei limiti oggettivi e di scelte obbligate che privano il testo della visione sia di uno storico contemporaneo sia di uno di arte e architettura, il libro resta uno strumentale validissimo tanto per conoscere oggi un pezzo di città quanto per richiamare l’attenzione dei Vercellesi sui temi indagati.

Difatti molte delle architetture di Vercelli littoria - il cinema-teatro Viotti, l’ex Enal, l’ex Mutua - versano in pessime condizioni e in totale abbandono, senza che per la maggioranza di esse vi sia un piano di recupero e riutilizzo (come avvenuto di recente per l’ex casa del fascio, da tre anni un medical center). Una mostra, anche solo con le immagini del libro, in un Museo come il Leone o in una galleria no profit quale Studio 10 (partita proprio dalla fotografia), magari accompagnata da un dibattito pubblico, forse gioverebbe a sensibilizzare chi di dovere sul restauro e sulla valorizzazione di tali immobili spesso di indubbio pregio estetico.