Santhià: un albero (grazie a Marazzato) di Natale per tutto l'anno

SANTHIA' - Un abete alto 3 metri con zolla è stato piantumato negli scorsi giorni nel parco Jacopo Durandi ed è stato addobbato per trasformarlo in un grande albero di Natale: è questa l'ultima iniziativa dell'amministrazione comunale santhiatese, che grazie al Gruppo Marazzato Srl che ha offerto l'albero, vuole dare un messaggio di sostenibilità e risparmio energetico anche per il periodo delle feste.

Già da qualche tempo pensavamo ci sarebbe piaciuto un albero di Natale vero, da veder crescere anno dopo anno e che accompagnasse non solo le festività ma anche le estati di tutti i santhiatesi. E quale anno migliore, se non questo, per compiere un gesto del genere, dando un segnale di risparmio e sostenibilità, caratterizzato dalla tematica del risparmio energetico e dell’attenzione all’ambiente” commenta il sindaco Angela Ariotti.

"Abbiamo subito pensato di coinvolgere il Gruppo Marazzato Srl, sempre sensibile a queste tematiche, certi che ci sarebbe venuto incontro presentandogli la nostra idea. Già nel passato ci sono state collaborazioni con questa azienda di Borgo Vercelli a cui va un grande ringraziamento, che ricordiamo anche per aver fornito le borracce agli studenti del nostro Istituto Comprensivo, altro gesto volto all’attenzione per l’ambiente.” commenta l’assessore Alessandra Ferragatta.