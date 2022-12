Turno ok per Under 19, Under 17 Silver, Under 15 e Under 13

Under 19

Biella Next-Vc Rices 30-72

Gamba 18, Alberti, Skilja 7, Maccapani 5, Volpe 10, Paulato 9, Morello 6, Sow 4, Conte 5, Memaj 8.

Antonio Galdi allenatore, Gabriele Prestifilippo assistente, Christian Balocco preparatore, Enrico Maccapani accompagnatore.

Girone Giallo a 10 squadre: 6 partite disputate;

4 le vinte e 2 le perse per un totale di 8 punti.

Quarto posto in classifica.



Under 17 Gold

Vc Rices-SBT Cameri 63-75

Curino 11, Muca 5, Albeltaro 12, Giraldi 2, Rubino, Ferraris 6, Skiljia 14, Poletto 4, Campaci 9

Massimo Acquadro allenatore, Daniele Cattaneo assistente, Christian Balocco preparatore atletico, Marta Busca accompagnatrice

Girone Blu a 9 squadre: 7 partite disputate;

2 vinte e 5 perse per un totale di 4 punti.

Ottavo posto in classifica.

Under 17 Silver

VC Rices-Santhià 78-50

Bordoni 6, Mastria 6, Ruffa 2, Gatti 4, Cavassa 2, Campisi 3, Mancini 2, Bertone, Baragioli 17, Vigiach 16, Battisti 16, Fall 2

Edoardo Pessano allenatore, Fabio Corino assistente. Christian Balocco preparatore atletico, Andrea Mastria dirigente accompagnatore.

Girone Verde a 7 squadre: 5 partite disputate;

3 vinte, 2 perse per un totale di 6 punti.

Terzo posto in classifica.

Under 15

Vc Rices-Trivero 63-54

Volpe Ghezzi 8, Citta 5, Bivi 2, Callegari, Trano, Lo Iacono 18, Gallone 5, Montobbio 14, Vucaj 9, Echaibi, Vignieri 2.

Antonio Galdi allenatore, Tommaso Torazzo assistente. Christian Balocco preparatore atletico, Paolo Mattea dirigente accompagnatore.

Girone Blu a 10 squadre. 6 partite disputate;

4 vinte, 2 perse per un totale di 8 punti.

Quinto posto in classifica

Under 14

Turno di riposo per gli Under 14.

Girone Blu con 7 squadre.

5 partite disputate, tutte vinte.

Primo posto.

Under 13

S. Giuseppe Trecate-Vc Rices 41-67

Perotti 8, Capaliku 2, Rotoli, Di Simone, Ponticorvo, Vucaj 10, Cerone 16, Torres 8, Cullhaj 3, Spinelli 20.

Massimo Acquadro allenatore, Fabio Poletto assistente. Christian Balocco preparatore atletico, Davide Tarello dirigente accompagnatore.

Girone Blu a 8 squadre. 5 partite disputate;

3 vinte, 2 perse; tot. Punti 6

Quarto posto