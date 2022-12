Belle vittorie delle Under 17 e delle Under 15 della PFV

Le Under 15

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

Campionato Under 17 - 1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 5^ giornata di andata

Domenica 4 dicembre 2002 - ad Aosta - ore 18,30 – Palazzotto Mozzi

Eteila Aosta -Pallacanestro Femminile Vercelli 29-49

(Parziali: 0-15; 10-27; 16-38)

Tabellino PFV: Giorgi 12; Nicolotti 4; Pintonello E.; Rizzato 6; Dikrane 5; Dipace 8; Prinetti 8; Giuliani 6. All.re Javier Adipe Alsina.

Le Under 17 della PFV vincono ad Aosta, battendo l’Eteila 29-49, senza troppe difficoltà, pur essendo state costrette a presentarsi con sole 8 giocatrici a referto a causa dell’influenza stagionale che ha colpito forte anche questo gruppo in casa vercellese e per qualche improvviso forfait.

La gara, iniziata con 30’di ritardo per l’inopinato prolungarsi della partita precedente prevista nell’impianto, ha visto il solito approccio negativo da lunga trasferta in macchina colpire, questa volta, le stesse padrone di casa che, nei primi 10’, non sapevano mettere a segno nemmeno un punto contro i 15 delle avversarie.

Con questo tesoretto di +15 le vercellesi avevano buon agio a controllare la gara, che all’intervallo lungo restava saldamente in mano loro sul 10-27. Stessa storia nella ripresa, con un nuovo allungo delle ospiti sino al 16-38 del 30’. Nell’ultimo quarto, con la PFV in pieno controllo ed ormai sotto la doccia, le aostane rosicchiavano due punti e chiudevano 29-49.

Buona prova esterna, dunque, per le ragazze di Javier Adipe Alsina, che consolidano la loro posizione di classifica nella corsa alla qualificazione al girone successivo per il titolo, da difendere sin dal prossimo incontro previsto sabato 17.12 alle ore 15,00 alla palestra Comunale di Alice Castello, contro College Borgomanero, nella prima giornata di ritorno del girone di qualificazione.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione - Girone A

1^ GIORNATA – di ritorno

Sabato 3 dicembre – a Sozzago (NO) – Pal. CPM – ore 15,30

Cerrus Basket (Cerano) - Pallacanestro Femminile Vercelli 41-43

(Parziali: 6-6; 22-22: 31-35)

Tabellino PFV: Dipace 11; Cavalli 6; Dikrane 5; Haxhiasi 2 Fall D.; Nicosia 9; Bari H. 8; Nicolotti 2: - All.re: Gianfranco Anastasio.

Ammirevoli le Under 15 PFV che, con sole otto giocatrici a referto, sono andate a vincere con merito a Sozzago, contro Cerrus Basket di Cerano, per 41-43, riuscendo a spuntarla nella lunga volata che, di fatto, è durata tutta la partita.

Le vercellesi sono state falcidiate dall’influenza di stagione che ha colpito Prinetti, Torazzo ed all’ultimo momento, anche Francese, le quali hanno dovuto dare forfait. Stante l’emergenza e la concomitanza con l’U14, che ha impedito “travasi” da quel gruppo, a coach Anastasio è venuta in aiuto Giorgia Nicolotti (2008) del gruppo Under 17 che gioca ad Alice Castello, ove milita abitualmente.

Con molta grinta e determinazione le giovani della PFV hanno dato vita ad una partita tiratissima, nella quale nessuna delle due squadre riusciva a staccare l’altra, fino alla fine.

Dopo un inizio da “tressette ciapanò” (6-6 la prima frazione) gli attacchi aggiustavano il tiro, ma all’intervallo lungo perdurava, comunque, la perfetta parità sul 22-22.

Nel terzo periodo le vercellesi riuscivano, finalmente, ad operare un piccolo allungo (31-35 al 30’) che si rivelerà poi decisivo ai fini del risultato finale, difeso con le unghie e coi denti dal tentativo di rimonta delle novaresi che, però, erano in grado soltanto di dimezzare lo svantaggio. (10-8 l’ultimo quarto) ma non di raggiungere le ospiti.

Buona prova dunque per le Under 15 di coach Anastasio, che confermano il loro buon momento, in attesa dell’improba sfida con il fortissimo B.C. Castelnuovo di domenica 11.12 al Palapiacco (con orario ancora da definire stante la richiesta di anticipo alle 14,30 della squadra alessandrina).

Campionato Under 14 - 1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 4^ giornata di andata

Sabato 3 dicembre 2022 a Biella – Palestra Salesiani – ore 15,00

Basket Femminile Biellese - Pallacanestro Femminile Vercelli 75-29

(parziali: 20-2; 42-13; 67-24)

Tabellino PFV: Cabo Bolado; Fall Awa 10; Ferla;; Mura 3; Stacchini 2; Valentini; Panelli 8; Bari S.2; Stile 4;. All.re Davide Simone.

Pesante rovescio quello rimediato a Biella dalle Under 14 della PFV sconfitte dal Basket Femminile Biellese per 75-29, al termine di una partita in cui, spesso, si è avuta la sensazione che la palla non volesse proprio entrare nel canestro delle biellesi, manco ci fosse steso sopra un foglio di cellophane!

Infatti, nel primo quarto, le ospiti avevano il classico approccio horror da gara in trasferta, subendo un 20-2 che in pratica metteva fine, prima ancora di cominciare, a qualsiasi loro velleità di spuntarla.

L’incontro è, quindi, proseguito su questa falsariga, con le padrone di casa a menare le danze e le giovani di Davide Simone ed inseguire da lontano, senza mai avvicinarsi: 42-13 a metà tempo e 67-24 al 30’. Solo l’ultimo periodo era equilibrato (8-5), ma a quel punto entrambe le squadre avevano tirati i remi in barca.

Inoltre la PFV ha dovuto registrare un nuovo infortunio tra le sue fila, occorso ad Anna Valentini, per la quale si spera non si tratti di nulla di grave.

Come ha rilevato anche coach Simone, c’è molto da lavorare, ma il tempo non manca e la volontà neppure: forse qualche struttura che servirebbe a lavorare meglio, quella sì che manca.

La prossima gara per le Under 14 sarà sabato 11.12.2022 alle ore 17,00 ad Aosta, Palazzetto Mozzi, contro la locale Montemilius UISP.