Trino: 4 reti e terzo posto consolidato

ECCELLENZA

Il successo della settimana precedente aveva portato entusiasmo all’Alicese/Orizzonti. La partita con l’Alpignano poteva essere il trampolino di lancio verso una classifica più tranquilla, invece i biancogranata si sono inceppati non riuscendo a recuperare la rete dei torinesi. La sconfitta indubbiamente brucia così come le due espulsioni che hanno colpito la squadra allenata da Mellano.

ALICESE/ORIZZONTI – ALPIGNANO 0-1

Alicese/Orizzonti: Malune, Moussaif Schettino, Berruti Pasinato Mane, Angeli (dal 41’ Bravo) Franchin (dal 60’ Petrassi) Gai Keita (dal 68’ Petrocelli) Fiorenza. A disp: Mastrorillo, Pelle, Pecoraro, Turano, Imberti, Gazzetto. All. Mellano

Marcatore: al 36’ Pacchiardo (Alpignano)







PROMOZIONE

Il Trino impiega esattamente 6 minuti per avere ragione della Chiavazzese. Brugnera realizza il rigore del vantaggio e da quel momento per i lanieri cala il sipario. Il raddoppio chiude virtualmente la gara, che trova spunti degli ospiti solo nel secondo tempo, dopo il 3-0. Con questa vittoria la squadra di Yon rimane saldamente al 3° posto alle spalle di Bellinzago e Pro Novara.

LG TRINO – CHIAVAZZESE 4-1

LG Trino: Cerruti, Zanotti (dall’81’ Fedeli) Verbano (dal 79’ Roberto), Di Libero Pane (dal 62’ Marteddu) Birolo (dal 75’ Buscaglia), Passannante Pasini Vergnasco Bernabino Brugnera (dal 70’ Osenga). A disp: Berruti, Bianco, Ferrara, Maino, Giordano. All. Yon

Marcatori: al 6 Brugnera (LG), al 23’ e al 62’ Vergnasco (LG), all’81’ Botalla (CH), al 90’ Osenga (LG)

ARONA – BIANZE’ 0-1

Niente da fare per il Bianzè, sconfitto ad Arona ed ora impelagato nei bassifondi della graduatoria. Molta sfortuna, compresa una traversa ed un’occasione da rete vanificata nel finale, ma la serie negativa sembra non interrompersi. Molto dipenderà dal prossimo match con l’Omegna in programma all’Ariagno. Urge invertire la rotta e tornare a muovere la classifica. Soprattutto in funzione del successo del Piedimulera, ora distanziato di appena due punti.

Bianzè: Appendino, Corinaldesi Valrosso (dal 60’ Baraye), Geminardi Rega Federico, Carena Provera Anselmino Urena Lanfredini (dal 75’ Atzeni). A disp: Perucca, Ghannay, Squara, Perinetti, Mahmood, Azhar, Bortone, Affilastro. All. Costanzo.

Marcatore: al 35’ Valsesia (A)

1^ CATEGORIA

CIGLIANO – PRO ROASIO 2-0

Ottima prestazione del Cigliano, che batte un coriaceo Pro Roasio. Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, la gara si sblocca nella ripresa. Merito anche del ritorno in campo di Germano che vivacizza il reparto offensivo, poi ci pensa Grosso con una doppietta a piegare gli ospiti. Da segnalare la prestazione perfetta di Comotto, migliore in campo. Giallorossi sempre al 4^ posto ad un solo punto dal Gattinara. Il prossimo turno prevede il derby "storico" Santhià - Cigliano.

Cigliano: Bagnis, Fariaoui Lo Schirico, Nicita Calandra Lanza, Maranta (dall’85’ Lami) Comotto Alfano (dall’87’ Sassi) Grosso (dal 72’ Moussaif) Strenuo (dal 60’ Germano). A disp: Marino, Buffon, Reynoso, Tararacila. All. Gaudino.

Marcatori: al 65’ e al 72’ Grosso (CI)

ALTRI RISULTATI

GATTINARA – SANTHIA’ 3-2

VIRTUS VERCELLI– SERRAVALLESE 5-1

VALLECERVO – PRO PALAZZOLO rinviata