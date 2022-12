Rinascono i murales del liceo Scientifico

A seguito dell’appello lanciato qualche giorno fa dagli ex ragazzi del Gruppo dell’Associazione Itaca dello Scientifico di Vercelli, i nuovi rappresentanti d’Istituto del Liceo Avogadro hanno raccolto la sfida di ridare vita ai murales cancellati a causa delle normative di contrasto al Covid.

leggi anche: RIFACCIAMO I MURALES NEGLI SPOGLIATOI DEL LICEO

Gli attuali rappresentanti Tommaso Pavese, Roxana Yotsuya e Matteo Pasquali hanno chiesto di incontrare i loro predecessori del 2009 che, con gli altri ragazzi dell’Associazione Itaca, avevano promosso e realizzato i graffiti nello spogliatoio della palestra.

Grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Paoletta Picco e della professoressa Iose Bresciano, questa primavera vedranno la luce nuove opere artistiche che abbelliranno la scuola.

Come 14 anni fa, protagonisti saranno i ragazzi con la loro creatività e la voglia di impegnarsi per dar vita a qualcosa di bello e importante. Sarà sicuramente un momento di festa e i “vecchi” giovani hanno già garantito una mano ai loro eredi.

Anche loro saranno al fianco degli studenti per fare in modo che, come chiedevano nell’appello, “la delusione possa trasformarsi in nuovo impegno”.