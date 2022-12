Red signs: come combattere la violenza contro le donne

Venerdì 2 dicembre si è tenuta in mattinata una conferenza, nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Cavour, relativa al progetto Read Signs sulla violenza contro le donne.

A presentare è stata un’ex professoressa dell’Istituto spiegandoci il progetto e mostrandoci due video; uno di questi, che ha interessato maggiormente i ragazzi, è stato quello sull’intervista di una psicologa -psicoterapeuta.

In seguito a intervenire e portare la loro esperienza sono state due rappresentanti delle forze dell’ordine con l’obiettivo di darci coraggio per denunciare e non tacere in caso di violenza.

Ci hanno anche mostrato dei modi alternativi per chiedere aiuto con l’ intervento dalle forze dell’ordine, ovvero tramite l’app “You Pol”. L’incontro è stato utile e informativo per tutti i ragazzi che hanno partecipato.