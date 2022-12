L'affetto dei ciglianesi per la Estrela do Mar: raccolti 2mila euro con l'apericena solidale

Oltre 100 partecipanti e più di 2mila euro raccolti all'pericena solidale, promosso dalla Soms di Cigliano in collaborazione con Vita Tre, Ipsia Acli Odv e Circolo San Rocco dei Ronchi per raccogliere fondi a sostegno della Estrela do Mar il centro di di formazione aperto in Mozambico dai ciglianesi son Pio Bono e Caterina Fassio.

Don Bono, missionario vercellese, ha raccontato come è nata la scuola professionale Estrela do Mar di Inhassoro dove, insieme con la missionaria laica Caterina Fassio, è rimasto per circa 20 anni.

«Ho capito subito che per dare un futuro ai tanti giovani della città e del Distretto – ha detto don Pio – bisognava investire in formazione. Cosi ho chiesto aiuto alle Acli per realizzare una struttutra capace di far apprendere le competenze necessarie per i mestieri di base, come falegname, elettricista, sartoria e così via. E la risposta delle Acli è arrivata. Da circa 20 anni, la Estrela do mar offre sia corsi professionali, istruzione tecnica e, più di recente, formazione secondaria. Non serve l'assistenza – ha continuato don Pio – bisogna investire in formazione perchè i giovani mozambicani possano trovare nella loro terra un'opportunità di lavoro e un futuro dignitoso».

E la formazione comincia anche dai bambini più piccoli. Caterina Fassio ha preso la parola per raccontare come sono nate, per iniziativa della Missione, le “escolignas”, le prime scuole dell'infanzia nella cittadina di Inhassoro e in 15 villaggi del Distretto. Un servizio che non esisteva e che ora serve diverse centinaia di bambini.

Il presidente della Soms Luigi Bobba, ai tempi creatore insieme a don Pio Bono della Estrela do mar, ha ricordato che le donazioni raccolte saranno interamente destinate alla manutenzione della Estrela do mar e dei suoi laboratori. Un sostegno concreto per i circa 1000 studenti che oggi frequentano i diversi corsi secondari e tecnico professionali.

Don Patrizio Maggioni – responsabile del Centro missionario diocesano – ha invitato tutti a essere operatori di pace. «E la pace – ha affermato non si costruisce senza giustizia e verità. L'opera sociale delle Acli e dei missionari ci indica la strada percorrere».

Dagli organizzatori dell'incontro arriva un grazie a tutti coloro che hanno contribuito all'iniziativa: al gruppo “Medicazioni musicali” che ha allietato la serata, al presidente delle Acli di Vercelli, Cesare Daneo, per il continuo supporto alla Estrela do mar e ai tanti che vorranno ancora dare un contributo mediante una donazione a Ipsia Odv Vercelli.