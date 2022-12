Mondiali di calcio, Marocco ai quarti. Festa anche a Vercelli - VIDEO

La comunità marocchina di Vercelli è in festa per lo storico traguardo raggiunto dalla nazionale che, nel pomeriggio di martedì 6 dicembre, ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del Mondiale di calcio, battendo 3-0 e con merito la Spagna ai calci di rigore.

E' la zona di corso Prestinari, dove risiedono molti appartenenti alla comunità marocchina e dove ci sono diversi negozi etnici, il centro della festa. Caroselli di auto, fumogeni e voglia di far festa che contagia adulti e bambini.

CLICCA Qui per il video condiviso sui social da un vercellese.

Cori e caroselli guardati con gioia, ma anche con un po' di invidia dai vercellesi, che non hanno nessuno da tifare dal momento che l'Italia non si è qualificata per la fase finale,

Eroe della qualificazione è stato il portiere Yassine Bounou che ha parato i tiri di Soler e Busquets, mentre Sarabia al primo penalty aveva colto il palo. E' invece l'ex interista Hakimi a realizzare la rete decisiva che ha fatto scattare la festa non solo in patria, ma anche in tante città in cui i cittadini marocchini si sono trasferiti per costruirsi una nuova vita.