Cinema per tutti: l'appuntamento è con con "Il talento di Mr.Crocodile"

Nuovo appuntamento con "Cinema per tutti", l'iniziativa organizzata dall'associazione Liberi di Scegliere, operante a Vercelli da 14 anni a fianco delle famiglie con figli disabili. Un'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Cinema Italia, che coinvolge una rete di associazioni: Anffas, Angsa VC – NO, Perdincibacco, La Rosa Blu, Special Olympics Vercelli, centri diurni comunali cascina Bargè e Galile.

Il secondo appuntamento della rassegna cinematografica, nata per far trascorrere qualche ora piacevole ai ragazzi, coinvolgendo più persone possibile, è per giovedì 15 dicembre con "Il talento di Mr.Crocodile". Punto di incontro come sempre, davanti al Cinema Italia di Vercelli alle ore 09,30 con l’inizio della proiezione previsto per le ore 9,50.

«Per una migliore organizzazione - spiegano dal Liberi di Scegliere - si prega di confermare la propria adesione entro martedì 13 dicembre telefonando al 366.3676801 oppure via mail liberigenitori@alice.it specificando se la/e persona/e disabile/i deambulano o se si muove/ono in carrozzina. Si rammenta che per ogni gruppo ci deve essere almeno un accompagnatore, anche per i singoli se la persona disabile necessita di particolare attenzione.