“Arlecchino Furioso” per la stagione di TeatroLieve

La stagione di prosa di TeatroLieve a Fontanetto Po che ha aperto lo scorso 4 novembre con il tutto esaurito di Milena Vukotic e il suo A spasso con Daisy, prosegue con la commedia dell’arte.

Sabato 10 dicembre alle 21 andrà in scena “Arlecchino Furioso” di Stivalaccio Teatro, una coproduzione del Teatro Stabile del Veneto.

Il canovaccio dello spettacolo è di Giorgio Sangati, Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello. In scena troviamo gli stessi Allevi, De Franceschi, Mori e Zoppello, con le musiche dal vivo alla fisarmonica eseguite da Pierdomenico Simone.

In Arlecchino Furioso la maschera simbolo del teatro italiano anima una spumeggiante commedia in cui l’Amore, quello con la “A” maiuscola, è il motore di un originale canovaccio costruito secondo i canoni classici della Commedia dell’Arte.

Un Amore ostacolato, invocato, cercato, nascosto e rivelato, ma soprattutto un Amore universale, capace di travalicare i confini del mondo.

Uno spettacolo divertentissimo, pensato per un pubblico universale, recitato con varietà di lingue e dialetti, arricchito dall'uso delle maschere, dei travestimenti, dei duelli, dei canti, delle musiche e delle pantomime.

La trama

Una coppia di innamorati, Isabella e Leandro, costretti dalla sorte a dividersi, si ritrovano dieci anni dopo a Venezia pronti a cercarsi e innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo il geloso Arlecchino corteggia la servetta Romanella, pronto ad infuriarsi al primo sospetto di infedeltà. Chissà se alla fine l’amore trionferà tra i quattro protagonisti?

Pochissimi biglietti disponibili.

Per info: telefonare a 338.1378957 oppure inviare mail a info@teatrolieve.it