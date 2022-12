Cooperative sanitarie: verifiche dei Nas anche nel vercellese. Una denuncia

Hanno interessato anche il vercellese i controlli effettuati nel corso del mese di novembre dai Nas Torino, in relazione al personale fornito dalle cooperativa e in servizio nelle Rsa e nelle strutture ospedaliere.

In particolare un controllo eseguito in un presidio ospedaliero della provincia di Vercelli, ha determinato il deferimento del legale rappresentante della società cooperativa che gestiva i servizi sanitari in favore della struttura, per aver fornito medici di età anagrafica superiore a quella stabilita contrattualmente (under 70) nonché inviato personale sanitario, tra cui medici generici, al reparto di Ostetricia e Ginecologia non adeguatamente formato alle esigenze del settore, in quanto incapace ad effettuare parti cesarei.

A Torino sono stati deferiti il titolare ed il direttore di una Rsa della provincia di Torino, unitamente al responsabile e a 4 dipendenti della cooperativa sociale fornitrice del personale della struttura. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che i 4 dipendenti esercitavano la professione sanitaria di infermiere, sebbene privi del riconoscimento dei rispettivi titoli abilitanti la professione.

I Nas di Alessandria, invece, a seguito del controllo presso una casa di riposo della provincia di Cuneo, hanno deferito in stato di libertà: una donna, socia di una cooperativa di Cuneo, per aver esercitato abusivamente la professione di infermiera poiché priva dei titoli abilitativi; il presidente del consiglio di amministrazione della medesima cooperativa per aver omesso di verificare il possesso del titolo da parte della donna, mettendola a disposizione della struttura ricettiva per anziani. Due ulteriori controlli eseguiti presso RSA ubicate nelle province di Cuneo ed Alessandria, hanno determinato la segnalazione alle competenti Autorità Amministrative dei legali rappresentanti delle società cooperative fornitrici del personale, per aver inviato presso le residenze rispettivamente 2 e 5 operatori socio sanitari privi del titolo abilitativo.