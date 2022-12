La segreteria del Pd: «La crisi del centro destra blocca la città»

Riceviamo e pubblichiamo.

Alla luce degli ultimi avvenimenti politici accaduti in Consiglio Provinciale e Comunale vogliamo condividere l’azione dei nostri Consiglieri Provinciali Sergio Svizzero e Mattia Beccaro e appoggiare la presa di posizione del nostro gruppo Pd in Comune unitamente a tutte le opposizioni con i quali intendiamo intensificare il dialogo per rafforzare le nostre posizioni.

Quello che emerge è che la crisi politica del centro destra locale, che blocca l’azione amministrativa, è determinata in maniera evidente da divergenze sulla distribuzione di poltrone.

Il senso di responsabilità, l’attenzione e il rispetto nei confronti delle realtà, molto spesso sbandierati, perdono il loro significato quando a farli crollare sono semplici azioni dimostrative per ribadire la propria posizione di potere.

Siamo quindi convinti, nonostante la leggerezza con la quale molto spesso siamo criticati, che il Partito Democratico debba continuare a fare emergere le ipocrisie e le finzioni di chi ci sta governando portando avanti un’opposizione attenta e critica, perseguendo la costruzione di un’alternativa politica e amministrativa.