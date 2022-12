Dramma in provincia di Asti: bimbo di un anno e mezzo muore in un incidente stradale

Dramma nell'Astigiano dove un bimbo di appena un anno e mezzo è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. Tutto era iniziato nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17, quando due auto - una Citroen con a bordo la famiglia e un Suv Audi condotto da un quarantenne - si sono scontrate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, lungo la strada provinciale 28 in direzione Alessandria.

In una delle due macchine viaggiava una famiglia di tre persone: mamma e papà e bambino. I tre sono stati soccorsi: i genitori sono stati entrambi valutati in codice giallo, mentre il bambino di un anno è apparso subito molto grave ed è stato portato in ospedale in codice rosso.

Nella giornata di oggi il tragico epilogo: il piccolo è deceduto dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Alessandria.