Incidente sulla via della partita: momenti di paura per tre giovani calciatori

Sono finiti fuori strada con l'auto lungo la Trossi, poco dopo Quinto, mentre erano diretti alla partita che doveva svolgersi nel biellese, a Benna.

Momenti di paura, sabato 3 dicembre, per tre calciatori dell'under 19 delle Scuole Cristiane e per il papà di uno di loro, al voante dell'auto. Poco dopo Quinto, probabilmente per il fondo scivoloso a causa della pioggia, la vettura è uscita di strada, capottandosi in un prato. Dopo l'allarme dato da altri automobilisti di passaggio, che si sono fermati per prestare un primo intervento, sul posto sono arrivati i mezzi del 118, le forze dell'orfine e i Vigili del Fuoco che hanno prestato i soccorsi del caso: i tre ragazzi e l'adulto sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea per le visite e le medicazioni del caso. Due ragazzi sono stati dimessi subito, mentre il terzo è stato trattenuto qualche ora in osservazione.

I compagni di squadra, raggiunti dalla notizia dell'incidente quando erano già arrivati nel vicino biellese, non se la sono sentita di scendere in campo. La partita verrà probabilmente recuperata in una data da destinarsi.