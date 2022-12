Mercatino di Natale, un'occasione per scoprire Rive

A Rive , giovedì 8 dicembre dalle 9.30 alle 18, si svolgerà la prima edizione del Mercatino di Natale , organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni operante nel paese quali il Comitato Festeggiamenti Rive , la Polisportiva Rivese e La casa del Gatto Gianni oltre alla compartecipazione delle attività commerciali locali.

«Una prima edizione che abbiamo voluto fortemente - dice il sindaco, Andrea Manachino - per portare anche nel nostro piccolo borgo quell’atmosfera magica del Natale che i mercatini sanno tanto stimolare. Ringraziamo tutti i commercianti, gli hobbisti e le associazioni che l’8 dicembre presenzieranno al mercatino. Non era affatto scontato raggiungere questi numeri di adesioni, soprattutto in un giorno di festa solitamente dedicato alla famiglia e alle decorazioni di Natale. Un ringraziamento, poi, a tutti coloro che si sono prodigati nell’organizzazione dell’evento».