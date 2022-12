Covid, contagi in moderato aumento: nel vercellese la media è 87 al giorno

Il report settimanale sulla situazione covid, segnala che, in Piemonte, la curva dei contagi presenta un andamento moderatamente in crescita. In alcune fasce di età scolastica si registra un calo dei casi. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 10,3%, quella dei posti letto in terapia intensiva si attesta al 3,2 %, invariata rispetto alla settimana precedente, mentre la positività dei tamponi è al 15,6%.

In Piemonte nel periodo dal 25 novembre al1° dicembre i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 2.662. Suddivisi per province: Alessandria 246, Asti 126, Biella 86, Cuneo 232, Novara 188, Vercelli 87, VCO 66, Torino città 616, Torino area metropolitana 958.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 18.634 (+1.845).

Questa la suddivisione per province: Alessandria 1.721 (+78), Asti 883 (+170), Biella 604 (+78), Cuneo 1.621 (+235), Novara 1.319 (+92), Vercelli 612 (+28), VCO 461 (-38), Torino città 4.309 (+381), Torino area metropolitana 6.705 (+780).

Nella settimana dal 25 novembre al 1° dicembre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 438.2 con andamento crescente (+11%) rispetto ai 391.1 dei sette giorni precedenti.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 231.7 (+16,7%); nella fascia 25-44 anni è 407.1 (+9 %); tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 534.2 (+10,6%); nella fascia 60-69 anni è 550.2 (+10,5%); tra i 70-79 anni è 557.3 (+11,7%); nella fascia over80 l’incidenza risulta 604.5 (+19,5%).

In età scolastica, l’incidenza rispetto ai sette giorni precedenti è in calo nelle fasce 0-2 anni, 6-10 e 14-18 anni.

Nel dettaglio: nella fascia di età 0-2 anni l’incidenza è 116.5 (-4%), nella fascia 3-5 anni si registra un’incidenza di 47.1 (+25,9%), nella fascia tra i 6 ed 10 anni l'incidenza è 91,2 (-15,2%), nella fascia 11-13 anni l'incidenza è 175.1 (+10,9%), nella fascia tra i 14 e i 18 anni l’incidenza è 188.1 (-1,9%).