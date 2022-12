Un calendario d'Avvento in formato... Municipio

Il Municipio di Santhià si trasforma in un calendario dell’Avvento gigante: è questa una delle iniziative comunali per rallegrare la città in occasione del Natale senza ricorrere alle luminarie, per cercare di risparmiare energia. Da oggi 1° dicembre, infatti, i santhiatesi che si affacciano in piazza Roma avranno un’inaspettata sorpresa: quella di vedere il municipio diventare un colorato calendario dell’Avvento che giorno per giorno svelerà parte di un messaggio che sarà completato solo la notte della vigilia di Natale.

«Attendiamo tutti i santhiatesi al brindisi beneaugurale al termine della messa di mezzanotte, per fotografare la scritta completa – commenta l’assessore Alessandra Ferragatta – perché è nell’interesse di tutti cercare di perseguire la scelta di un Natale all’insegna del risparmio energetico ma è anche bello non dimenticare la magia del periodo natalizio».