Le pagelle della Pro vista sul campo dell'Arzignano

Rizzo: 7,5

Il migliore dei bianchi. Due grandi parate evitano il peggio.

IEZZI: 55

Parte bene, poi sbaglia qualcosa, e anche un po' in affanno.

PERROTTA: 6

Fa gli straordinari, con la solita grinta.

CRISTINI: 6

Buona gara, soprattutto nel gioco aereo.

IOTTI: 5,5

Non ha giocato male. Fa l'assist vincente del gol di Saco, poi però si fa superare da Tardivo, il cui cross propizierà il gol del pari, e alla fine di fa espellere.

SACO: 6

Prezioso sotto porta, di testa sfrutta altezza e fisicità, e infatti segna. Poi gioca bene, ma si perde quando l'Arzignano preme sull'acceleratore.

CORRADINI: 5,5

Tanto lavoro oscuro, alcune ottime aperture, ma quando l'Arzignano affonda si perde un po'.

CALVANO: 6

Lotta fino alla fine.

VERGARA: 5,5

Non è particolarmente ispirato.

ARRIGHINI: 5,5

Veloce ma non velocissimo nelle ripartenze. Avrebbe dovuto puntare a rete, cercare il gol, anche se, per la verità, era in posizione decentrata.

COMI: 6

Non riceve palle per farsi valere come sa. Ci mette l'anima, come sempre.

DELLA MORTE: n.v.

Entra nel momento peggiore.

CLEMENTE: n.g

(Bentornato)

REANAULT: ng.

PACI: 5,5

Nella ripresa osserva la sua squadra andare in affanno, ma non interviene nello scacchiere. Fa meglio, quando riposiziuona la squadra in inferiorità numerica.