Segnalazione ad Aasm e Comune: manca un contenitore dei rifiuti in via Galileo Ferraris

Segnalazione per Asm.

Via Galileo Ferraris, direzione stazione: nel tratto dopo l'incrocio con le vie Dante e Monte di Pietà non ci sono contenitori per rifiuti (così succede, a volte, di trovare depositati per terra sacchetti con escrementi di cani: mancanza di civiltà, certo, ma mancanza, anche di un contenitore).



Contenitori che non mancano nelle strade vicine, da via Dante a via Duomo.

Non mancano nemmeno nel tratto di Galileo Ferraris che va verso Piazza Cavour: addirittura ce ne sono due, che si "guardano", uno davanti a San Marco, l'altro di fronte alla Madonna degli Infermi (vedi foto)