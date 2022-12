Auto nel canale: tre persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite, intorno alle 21,45 di mercoledì 30 novembre, all'interno di un'auto finita fuori strada a San Germano, in via Vettignè.

La vettura si è ribaltata in un canale, intrappolando all'interno gli occupanti.

Per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli, la squadra fluviale e quella volontaria di Santhià sono intervenute: il personale si è occupato di estrarre gli occupanto dal mezzo per affidarli alle cure del personale sanitario: secondo le prime informazioni, per fortuna, i feriti non sarebbero gravi. L'accertamento della dinamica dell'incidente è affidato ai Carabinieri.