Professioni sanitarie, in servizio il nuovo direttore

Un Pronto soccorso sotto organico, ma anche concorsi che vanno deserti o ai quali partecipano pochissimi candidati che, poi, rifiutano il posto. Anche l'Asl Vercelli, come avviene nelle aziende sanitarie di tutta Italia, si trova in forte difficoltà nel reperire molte figure professionali - a partire dal personale medico - essenziali per garantire i servizi sanitari ospedalieri.

«I medici ospedalieri sono merce rara e trovarli per il settore pubblico è diventato sempre più difficile – rileva la manager Eva Colombo in occasione della presentazione del nuovo direttore del settore Professioni Sanitarie, Secondo Barbera –. Dopo la pandemia si sono accentuate dinamiche che stanno cambiando profondamente il nostro settore e che le aziende faticano ad affrontare da sole».

Al primo posto c'è il tema delle cooperative di medici gettonisti, che operano con compensi molto più elevati dei colleghi strutturati e ai quali molte aziende devono far ricorso dopo aver inutilmente tentato di coprire i buchi di organico attraverso concorsi che, in molti casi, vanno deserti. Così è stato, ad esempio, per un recente bando legato all'assunzione di un urologo per l'Asl Vercelli: «Si è presentato un solo candidato – dice la direttrice sanitaria, Fulvia Milano – ma poi non ha accettato l'incarico».

L'Asl sta comunque proseguendo nel percorso di assunzione di nuove figure professionali: nelle scorse settimane sono stati assunti un farmacista, un cardiologo, uno psicologo. A breve sono previste le assunzioni di un medico per la Chirurgia generale, un veterinario, uno specialista per la Medicina interna di Borgosesia, e un medico per le cure palliative che arriverà attraverso una mobilità.

«Sono ancora aperti i concorsi per l'Oftalmologia, l'Ortopedia di Borgosesia, la Medicina fisica riabilitativa e la Cardiologia - aggiunge la manager Eva Colombo - mentre è stato chiuso da poco il bando per la Ginecologia».

A lavorare sull'integrazione tra comparto medico e professioni sanitarie è, da oggi, primo dicembre, il nuovo direttore Secondo Barbera: arriva dall'Asl di Biella e, alle spalle, ha un'esperienza di sei anni nel privato. «C'è voglia di fare squadra – dice –. Ho incontrato personale motivato e contento di lavorare in quest'azienda ed è un punto di partenza importante. L'obiettivo è gestire al meglio il personale, garantendo il benessere dei lavoratori e la qualità dei servizi erogati ai pazienti».