Nuove fioriere in via Laviny. Prosegue la riqualificazione della strada

Prosegue la riqualificazione di via Laviny. Anche il secondo tratto della strada, dopo la posa del porfido, ha visto la sistemazione delle fioriere di arredo urbano che vanno ad abbellire il tratto compreso tra via Fratelli Bandiera e via Balbo.

I cassoni sono stati posizionati nella giornata di giovedì nella zona che, in precedenza, era utilizzata come parcheggio: i posti auto soppressi sono stati recuperati in altre zone limitrofe con spazi riservati ai residenti nella Ztl.

Intanto, rispondendo a un'interrogazione del Pd, l'amministrazione comunale ha assicurato l'intenzione di voler sostituire le lampade che oggi illuminano la strada, con una tipologia di lampade a lanterna più eleganti e meglio contestualizzate con il nuovo aspetto della strada.