Il valore dei volontari

BIANZE’ – “E’ stato un onore per noi partecipare ad una cerimonia che è stata davvero speciale, in cui è stato dato valore ai volontari e alle buone azioni verso la cittadinanza, soprattutto nel periodo pandemico”: commentano così Matteo Panizza e Claudio Bobba la loro partecipazione alla Giornata di premiazione dei Gruppi di protezione civile della Regione Piemonte, che si è svolta sabato a Leinì, alla quale hanno preso parte in qualità rispettivamente di membro più giovane e coordinatore del gruppo di protezione civile di Bianzè, insieme al gruppo di Coordinamento di Vercelli guidato da DarioColangelo.

La cerimonia è stata organizzata per dire grazie a tutti i volontari che specialmente nel periodo pandemico hanno dato una mano alla popolazione, prestando servizio ad esempio nei centri vaccinali con la gestione delle persone e delle code, con la consegna delle mascherine porta a porta, con la consegna di generi alimentari e medicine a colore che si trovavano in isolamento e non poteva muoversi.

“E’ stato un bel riconoscimento anche per Bianzè, per tutto il lavoro svolto da tutti i volontari che sono tanti e sempre attivi sul territorio – commenta Matteo Panizza, il più giovane del gruppo bianzinese – e sono contento di aver avuto l’occasione di poter partecipare in rappresentanza del mio paese- E’ stato un onore aver incontrato il ministro della Pubblica amministrazione, dottor Zangrillo, il capo del Dipartimento di Protezione civile nazionale, ingegner Curcio arrivato direttamente da Roma e poi è dovuto correre via per l’emergenza ad Ischia e il nostro presidente della Regione Alberto Cirio”. “Voglio ricordare la giornata con un passaggio diCirio che mi è rimasto impresso: è normale amare la propria terra, la propria comunità, i propri paesi. E i volontari, fondamentali e preziosi, agiscono con spirito di grande servizio, di sacrificio –conclude infine Panizza – perché questi sono valori che condivido pienamente e in cui mi rispecchio. Quotidianamente”.