Giocatori della Juventus impegnati nei mondiali

La Juventus ha ben undici giocatori impegnati nei mondiali, praticamente la formazione di una partita. Partendo dai portieri fino agli attaccanti, ecco gli impegnati bianconeri nelle rispettive squadre nazionali.

Wojciech Szczesny (Polonia, portiere)

Alex Sandro (Brasile, difensore)

Danilo (Brasile, difensore)

Bremer (Brasile, difensore)

Weston McKennie (Stati Uniti, centrocampista)

Leandro Paredes (Argentina, centrocampista)

Adrien Rabiot (Francia, centrocampista)

Filip Kostic (Serbia, centrocampista)

Ángel Di María (Argentina, attaccante)

Arkadiusz Milik (Polonia, attaccante)

Dusan Vlahovic (Serbia, attaccante)

Inizio mondiali Qatar 2022: miglior giocatori per goal e per assist

L'elenco giocatori per goal, vede risultati fino a tre reti per calciatori. Si sono aggiudicati il posto nella lista top ten calciatori Enner Valencia dell'Ecuador, Kylian Mbappé della Francia. Bukayo saka dell'Inghilterra, Cody Gakpo dell'Olanda. Ferran Torres della Spagna, Lionel Messi dell'Argentina. Mehdi Taremi dell'Iran, Olivier Giroud della Francia. Richarlison del Brasile.

Più lungo l'elenco per i giocatori che hanno fatto assist. Per ora nessuno è riuscito a farne più di due, sono i passaggi decisivi per il goal. Ecco chi c'è nella lista.

Bruno Fernandes del Portogallo, Harry Kane dell'Inghilterra, Theo Hernandez della Francia, Ali Gholizadeh dell'Iran. Callum Wilson dell'Inghilterra, Davy Klaassen dell'Olanda. Hakim ziyech del Marocco, Harry MAguire dell'Inghilterra. Iliman Ndiaye del Senegal, Ko Itakura del Giappone. Lionel Messi, Luke Shaw per l'Inghilterra, Ousmane Dembélé della Francia. Raheem Sterling dell'Inghilterra. Toby Alderweireld del Belgio.

Partite di Brasile, Argentina, Polonia.

Vediamo la sintesi della partite mondiali di Brasile, Argentina e Polonia dove giocano: Wojciech, Sandro, Danilo, Bremer, Paredes, Kostic, Di Maria, Milik.

Il 22 novembre, hanno giocato l'Argentina contro Arabia Saudita, Messico contro la Polonia. L'Argentina ha perso 1 a 2, goal di rigore di Lionel Messi nei primi dieci minuti. Reti di risposta al 48 e 53 degli avversari: Al Shehri e Al Dossari. Messimo e Polonia hanno finito 0 a 0.

Al 24 novembre, incontro tra giocatori bianconeri visto che hanno giocato Brasile contro Serbia. Le reti brasiliane sono arrivate nel secondo tempo, segna due goal Richarlison.

Sabato 27 novembre, giorno di riposo per tanti che hanno a disposizione l'intero weekend senza lavoro. Polonia Arabia Saudita finisce 2 a 0, Argentina Messico finiscono 2 a 0. Segano i giocatori: Piotr Mielinski, Robert Lewandowski, Messi e Fernandez.

Come hanno giocato Stati Uniti, Francia e Serbia?

Il nostro articolo finisce con altre tre squadre dove sono presenti giocatori bianconeri.

Lunedì 21 novembre, mentre l'Inghilterra batte l'Iran 6 a 2, gli Stati Uniti pareggiano di un goal contro il Galles. Il giorno dopo, la squadra dei goal numerosi è la Francia contro l'Australia, 4 a 1.

24 novembre, Brasile Serbia finisce 2 a 0, come abbiamo già scritto. Arriva venerdì 25 novembre, Inghilterra Stati Uniti 0 a 0. Di Sabato, Francia e Danimarca finiscono 2 a 1 con doppietta di Mbappé. Di sabato, la Francia affronta la Danimarca, vincendola 2 a 1. Due reti di Kylian Mbappé sul secondo tempo, così si aggiudica il primo o secondo posto tra i top player di inizio mondiali.