Basket, squalifica Milos Teodosic: non potrà giocare

Milos Teodosis non potrà giocare la partita a Belgrado a causa della squalifica. Come racconta Bolognabasket, il cestista non ha ottenuto la sospensiva.

Due giornate da scontare per il giocatore Virtus. La squadra potrà integrare una propria memoria difensiva con documentazione. Se accettata, si spera nella riduzione della squalifica e nella possibilità di poter giocare una partita, quindi squalifica ridotta ad una giornata invece che due.

Prossima partita, venrdì prossimo al Pireo. Gli esperti dicono che ci sono poche possibilità di successo per la memoria difensiva.

Che cosa succederà nelle due giornate di squalifica?

Molos Teodosic è stato squalificato dal giudice sportivo di Eurolega. Le partite che si saltano sono contro Stella Rossa e al Pireo. Il giocatore rientrerà in Fiera il 14 contro Alba. Le motivazioni della sazione sono pesanti, insulti e atti offensivi - è scritto nella nota di squalifica - rappresentano mancanza di rispetto nei confronti degli arbitri.

Rimangono le immagini della squlifica, tutto avviene a PalaDozza a cinque minuti dalla fine del match contro l'Efes. Il giocatore entra in contatto contro l'arbitro Davor. Parole accese, intervengono i compagni per frenare Milos. Rabbia per il fischio ottenuto dall'arbitro, parole in sloveno offensive. La squadra Virtus è in difficoltà, il comportamento non è giustificabile anche se proverà comunque a presentare una difensiva a favore di Teodosic. A Belgrado mancherà anche un altro giocatore infortunato.

Carriera Milos Teodosic

Milos Teodosic è cestista serbo, gioca nel ruolo di playmaker o guardia. Nato a Baljevo, il 19 marzo 1987 gioca nella Virtus Segafredo Bologna. Nazionalità Serbia e Montenegro, Serbia.

Le giovanili le ha giocate con Metalac Valjevo e dal 2000 al 2004 con FMP Zeleznik. Con questa squadra entra nei campionati professionistici di primo e secondo livello. Dal 2005 giocherà con altre squadre come Borac Cacak, Olympiakos, CKSA Mosca, L.A Clippers, Virtus Bologna dal 2019. Come nazionali giocherà, iniziando dal 2003 con Jugoslavia U16, Serbia e Montenegro U18, Serbua U20, Serbia. Tra i palmares una medaglia d'oro e diverse medaglie d'argento.

Virtus Pallacanestro Bologna.

La Virtus Pallacanestro Bologna è un club italiano di pallacanestro fondato nel 1927 e oggi sponsorizzato sotto il semplice nome di Segafredo. Sede a Via dell'Arcoveggio a Bologna. Il club è tra i più titolati d'Italia per via di numerosi scudetti, coppe, supercoppe e titoli internazionali ottenuti. Ci sono due Virtus pallacanestro Bologna, una maschile e una femminile. Attualmente, Virtus Bologna sta giocando la stagione regolare. Con nove partite giocate, otto vittorie e una sola sconfitta, ha ottenuto il secondo posto tra Schio al primo posto e Venezia all'ottavo posto. I prossimi avversari: Stella Rossa, Ragusa, Varese, OIympiakos in EuroLEague, Magnolia Basket.